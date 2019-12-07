Встреча Лукашенко и Путина в Сочи завершилась

Владимир Путин и Александр Лукашенко
7 декабря, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи завершилась, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко на переговорах с Путиным: не просим ничего, только равные условия
Президент подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами.
Переговоры с участием членов правительства продолжались более пяти с половиной часов.
/Будет дополнено/.-0-