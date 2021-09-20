Встреча с послом Молдовы и кадровый день. Стали известны подробности рабочего графика Лукашенко

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко примет сегодня во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного Посла Молдовы в Беларуси Виктора Сорочана. Встреча состоится по случаю завершения дипломатической миссии посла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"Посол Молдовы завершает свою миссию в Беларуси - сегодня он встретится с Первым. А некоторые белорусские дипломаты, наоборот, сегодня будут назначены в новые страны - во Дворце кадровый день", - сообщает Telegram-канал.-0-