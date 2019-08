Президент "Второй раз за неделю попадаю в рай" - чем Лукашенко удивило Ивье и его жители Александр Лукашенко Новости темы "Рабочие поездки Президента" Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработки "Засоряем почву и территорию" - Лукашенко напомнил о поручениях по уменьшению использования пластика 21 августа, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Ивьевский район пообщался с жителями райцентра и поделился с ними впечатлениями от города, передает корреспондент БЕЛТА. "Я ожидал худшего, но очень рад, что у вас тут очень хорошо. Но главное, чтобы вы жили мирно. Я часто людям говорю: не рвитесь куда-нибудь, не ждут нас там. Время сейчас такое, что оторвешься от своей земли, приземлиться негде. Поэтому берегите себя, берегите своих детишек. Мы будем стараться помогать вам, - заверил Александр Лукашенко. - У вас есть где работать, надо только, чтобы было желание. Никто ничего не принесет и не даст, надо своими ручками все заработать. И не мне вам говорить: вы люди трудолюбивые". Президент рассказал, что во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье, как его не отговаривал губернатор, чтобы посмотреть, как развиваются районы на окраине области. Ведь им, как правило, уделяется не так много внимания. "Честно скажу, вы меня приятно удивили. Я думал, приеду сейчас в Ивье, а там какая-нибудь дремучая деревня или захудалый город, - признался глава государства. - Когда приехал на этот курорт, я губернатору говорю: "Ты вообще молодец!" И это же не сделаешь к приезду". По словам Александра Лукашенко, многие иностранцы, приезжая в Беларусь, удивляются ее природе и говорят, что будто попали в рай. "Я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай: первый раз в Старых Дорогах - самый лесной наш район. Я давно-давно там был. Приехал, думаю: интересно, как оно. Слушайте, как на курорте люди живут: кругом лесной массив, люди довольны", - отметил Президент. Он добавил, что в регионах хватает проблем, но если у людей есть возможность спокойно жить, тогда у них все получается. "Спасибо вам за то, что вы крепкие люди. Я теперь могу быть спокоен, что губернатор работает не только в Гродно и рядом, но и на окраинах", - подчеркнул глава государства. В прошлом году в Ивье прошли региональные "Дажынкі". Во время подготовки к празднику город был значительно преображен. Именно для того, чтобы привести в порядок небольшие населенные пункты, этот фестиваль решили проводить в разных районах, обратил внимание Президент. "Везде не побываешь, но я стараюсь в государственном масштабе отметить особенно в текущем году этот праздник и людей. Вы видите: год был не простой - сначала засушило, потом залило и убирать было трудно. Но тем не менее крестьяне сражаются, и за это их тоже надо поблагодарить", - заявил Александр Лукашенко. Он также отметил одну из особенностей Ивье - здесь проживает большое количество мусульман. Президент констатировал, что в Беларуси представители всех религий живут в мире. "Вы их ни в коем случае не обижайте, у меня с ними особые отношения, - сказал глава государства. - Всегда с нами сотрудничают, нас поддерживают везде. Поэтому я был очень рад, когда мне председатель райисполкома сказал, что абсолютно мирно живут, помогают друг другу". Вспомнил Александр Лукашенко об изюминке города: здесь в большом количестве выращивают помидоры и даже проводят праздник, устраивая "томатные битвы". Президент пообещал, что приедет на фестиваль. -0-

Array ( [code] => 1064 [message] => You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 [query] => SELECT *, id AS ARRAY_KEY FROM cms_news as n WHERE n.node_id = 19 AND dateCreated<=UNIX_TIMESTAMP() AND active='1'3 3LIMIT 0,6 [context] => /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817 )

SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 at /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817