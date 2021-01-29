"Вузу нужно стать безусловным лидером" - Лукашенко поздравил Академию управления с 30-летием

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Академии управления при Президенте Беларуси с 30-летием со дня основания учебного заведения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За эти годы коллективом накоплен богатый опыт по подготовке высококвалифицированных кадров. Из стен академии вышли тысячи специалистов и руководителей, которые обеспечили становление белорусского государства, подъем экономики, успешное развитие производственной, социальной и культурной сфер", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня главная миссия Академии управления - формирование новой генерации управленцев, каждый из которых должен быть настоящим профессионалом, убежденным государственником и патриотом. "Вузу нужно стать безусловным лидером по всем направлениям: как в организации учебного процесса, так и в наполнении его актуальным содержанием. Уверен, что вы успешно справитесь с этими важнейшими задачами", - подчеркнул Президент.-0-