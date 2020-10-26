Введен запрет на премирование руководителей организаций при наличии задолженности перед ФСЗН

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября подписал указ №381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", который устанавливает более справедливый и действенный механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом, в частности, предусмотрены меры для более ответственного подхода руководителей организаций к расчетам с государственным внебюджетным фондом социальной защиты населения (ФСЗН). Введен запрет на выплату им всех видов премий при наличии задолженности перед ФСЗН. Ранее такой запрет действовал при наличии у организации задолженности по внесению платежей в бюджет (он был установлен указом №292 от 13 августа 1996 года).

Кроме того, состав выплат, подпадающих под действие запрета, дополнен такими стимулирующими выплатами, как бонусы и вознаграждения.

Согласно подписанному указу, меры ответственности будут применяться только в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений (то есть исключены главные специалисты и их заместители, выполняющие, по сути, решения руководства, кроме главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет). Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в течение которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.-0-