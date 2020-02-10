Ввод в 2020 году - Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской бумажной фабрике

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля подписал указ №44 "Об инвестиционном проекте", который подготовлен по результатам рабочей поездки главы государства в Добруш Гомельской области и посещения филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматриваются меры, направленные на реализацию инвестиционного проекта по организации производства картона, а также устанавливаются конкретные сроки его завершения: ввод в эксплуатацию комплекса в 2020 году, выход на проектную мощность - в 2022 году.-0-