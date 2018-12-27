"Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в новогоднем благотворительном празднике для детей в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Дорогие друзья, вы - главное достояние Беларуси. Это не просто красивые слова, за ними - любовь, желание заботиться и защищать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Новогодний благотворительный праздник с участием главы государства стал главным событием акции "Наши дети". На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси. В их число вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, а также воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, победители олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, юные общественные активисты.

Во Дворце Республики для них подготовили красочное сказочное музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов страны, насыщенную культурную программу и подарки от имени Президента.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов в это время посещают детские интернаты и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки и оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения и другие организации.

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Фото Максима Гучека, Николая Петрова