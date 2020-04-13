"Вы нас не трогайте! Закончится, посмотрим, кто прав" - Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы еще раз коснуться вопроса СМИ. Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. Даже у Владимира Степановича (министр здравоохранения Владимир Караник. - Прим. БЕЛТА) забрали работу. Уже так объяснили все и про маски, и про бахилы, и лечение, что только сиди дома и лечись, - сказал глава государства. - Мне много говорят, что мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов - официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь".

Александр Лукашенко подчеркнул, что для тех, кто хочет услышать профессиональную точку зрения, информации достаточно: "Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир. Выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи-пульмонологи выступают".

Наряду с этим Президент в негативном ключе высказался о том, как освещают события в Беларуси в российских медиа, притом не только в анонимных Telegram-каналах, но и в общероссийских СМИ. "Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки", - заметил глава государства.

"Россиянам хотел бы сказать - этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" - поставил вопрос Александр Лукашенко.

"Притом тут уже не отбрыкаешься, что это неуправляемые каналы. Вот мне недавно показали в очередной раз какого-то Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию… Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они (ВОЗ. - Прим. БЕЛТА) сказали - претензий к белорусам нет", - подчеркнул глава государства.

"Да, есть рекомендации: не ходите толпами, не тритесь друг о друга, не целуйтесь, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации. Но что мы делаем неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, и власти здесь не врали. Мы открыты - приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ: "Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?"

"Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому. Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также напомнил главе Администрации Президента о задаче пресекать в Беларуси всякие попытки хайповать на теме коронавируса. "И своих надо контролировать. И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось - таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Но еще они есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз", - сказал он.

Президент отметил, что есть в мире СМИ и политики, которые хайпуют на этой теме, и предупредил, что в Беларуси так не поступают. "Мы это не делали. И я вас всегда предупреждал, что не надо этого делать. Потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза. Политика, которая исходит от земли, от людей, и мы этой политики должны придерживаться, - заявил глава государства. - Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до Минска, научно-практические центры. Они оснащены. Это нас сегодня спасает".

"Давайте будем спокойно жить, заниматься своим делом, растить детей и думать о будущем. А мы сделаем все для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь. Особенно сейчас, чтобы доказать, что мы можем бороться за человека и побеждать эту заразу. Как я сказал, красиво побеждать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что в числе обсуждаемых на совещании не только вопросы, связанные с болезнями, но и перспективные темы, которые надо решать. Кроме того, в стране набирает обороты посевная кампания. "Люди работают так, как надо. Молодцы. Но, тем не менее, мы должны видеть перспективы, что будет завтра-послезавтра, когда это все закончится", - резюмировал Президент.-0-