"Вы олицетворяете мощь и силу государства" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам и всем согражданам с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного государства, - говорится в поздравлении. - В год 75-летия Великой Победы мы чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле".

Президент выразил убеждение, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и мирной службы.

Поздравление Президента с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного государства.

В год 75-летия Великой Победы мы чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле.

Убежден, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи.

Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и мирной службы.

Александр Лукашенко.-0-