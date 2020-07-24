"Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил" - Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке

24 июля, Марьина Горка /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы - особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях", - отметил глава государства.

Он традиционно попросил государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов. "Мы три или четыре раза за мою бытность модернизировали наши Вооруженные Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. И в 2018 году была принята новая Военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество", - сказал Александр Лукашенко.

Андрей Равков отметил, что риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси в настоящее время минимальны. "Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали - конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам. Все это изучалось и заложено в Военную доктрину, - отметил госсекретарь Совбеза. - Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы".-0-