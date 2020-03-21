21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

"Ваше многолетнее архипастырское служение Православной Церкви внесло неоценимый вклад в формирование фундамента суверенной Беларуси. Вы были вместе с народом в период становления независимости, решали важные вопросы не только на духовной ниве, но и в социальной сфере, помогали развивать полноценные партнерские отношения между церковью и государством, выстраивать межконфессиональный диалог. Вы остаетесь настоящим мерилом нравственности, мудрости, христианского смирения, подаете пример милосердия и справедливости", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Митрополиту Филарету крепкого здоровья, многих духовных и телесных сил, долгих лет жизни и помощи Божией в благородном служении Беларуси и православию. "Пусть и в дальнейшем Ваши молитвы наполняют сердца белорусов верой, надеждой, любовью", - подчеркнул Президент.-0-