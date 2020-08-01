1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам Белорусской железной дороги с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент назвал БЖД важнейшим сектором народного хозяйства, мощным транспортным комплексом с большим техническим и производственным потенциалом.
"Без слаженного, напряженного, результативного труда работников стальных магистралей сегодня невозможно представить жизнь страны. Вы вносите огромный вклад в развитие экономики, обеспечивая бесперебойную перевозку пассажиров и грузов", - говорится в поздравлении. Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам, которые заложили славные традиции и передают свои знания и опыт молодежи.
"Убежден, что белорусские железнодорожники и впредь будут служить примером для работников других отраслей, уверенно двигаясь по пути инновационного развития, реализуя масштабные проекты по улучшению качества обслуживания и повышению эффективности работы", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-