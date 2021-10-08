"Вы занимаетесь проеданием". Лукашенко раскритиковал экономическое состояние в Белкоопсоюзе

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ раскритиковал экономическое состояние и зарплаты в Белкоопсоюзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Системно переломить тенденцию ухудшения экономических показателей не удалось. Да, последние пару лет в целом обеспечивается рентабельная работа, но это почти нулевой уровень: рентабельность в первом полугодии как 2020 года, так и этого года - 0,6%. Никакого финансового запаса прочности в отрасли нет. А без него невозможны нормальные инвестиции в новые направления. Как вы собираетесь развиваться и выполнять свои планы? По сути, сейчас вы занимаетесь простым воспроизводством, а проще говоря, текущим проеданием. Что не может не настораживать", - сказал Александр Лукашенко.

"Белкоопсоюз - основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. При этом знаете, что меня удивляет при анализе ваших долгов? Вот цифры. Ваша задолженность перед сельчанами и прочими поставщиками товаров составляет почти полмиллиарда рублей. Из них просроченная - Br109 млн или 24% (четверть)", - обратил внимание Президент.

Просрочка по налогам в бюджет составляет Br3 млн. Просроченная задолженность перед банками при общей сумме долга Br337 млн составляет всего Br2,5 млн (0,7%). "Какой можно сделать вывод из этого финансового бардака? Очень простой. Больше всего ваши начальники и вы боитесь банкиров, которые, если вы с ними не расплатитесь, завтра не дадут кредит (или пугают, что не дадут). Поэтому вы и гоните всю свою прибыль в первую очередь на долги перед банками, да еще и гасите неслабые проценты. При этом в грош не ставите ни бюджет (хотя во всех странах бюджет и налоги - святое!), ни своих поставщиков, которых к тому же наверняка посадили на невыгодные условия с огромными отсрочками оплаты. Но свои обязательства не выполняете", - отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что и банки могут войти в положение потребительской кооперации. "Банкиры должны сделать шаг в сторону сельчан, а не своей прибыли. Хотя бы пропорцию 50 на 50 посмотрите. Нет же, свое вырвали и наплевать на бюджет и все остальное. С таким подходом пора заканчивать", - сказал Президент.

Новому руководителю Белкоопсоюза Александр Лукашенко поручил в течение нескольких месяцев разобраться и навести порядок в финансовых потоках. "Не будут банкиры и прочие идти навстречу, зовите председателя Комитета госконтроля. Жду с докладом по итогам года", - добавил он.

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