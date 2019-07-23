Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 июля 2019, Вт
+17°C
Сплошная облачность EUR 2.2673
USD 2.0244
RUB 3.2098
Главное
Во время совещания "Выполнить железобетонно" - какие задачи поставил Лукашенко на уборочную кампанию
Президент
Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс
Президент
Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса
Президент
Специализированные мостовые службы будут созданы в каждой области Беларуси
Экономика
Белорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зерна
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Витебской области планируют увеличить посевы гибридной ржи в два раза
14:04 Регионы
В пункте пропуска "Брузги" возможны затруднения из-за дорожных работ на польской стороне
14:03 Регионы
Минчанин выращивал в квартире коноплю
13:53 Происшествия
В Горецком районе задержали заготовителей маковой соломки
13:41 Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины в Гродненском районе прятался от милиции в лесу
13:35 Происшествия
Структуру посевных площадей в Гомельской области скорректируют
13:34 Регионы
В Арыси заново построят 155 жилых домов
13:32 В мире
Житель Минского района угрожал убийством соседке
13:31 Происшествия
В Брестской области планируют до сентября построить около 160 сенажных траншей
13:30 Регионы
В Бресте вора установили по упаковке от семечек
13:29 Происшествия
Белорус Алексей Жерносек завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным лыжам
13:27 Спорт
Приложение МЧС "Помощь рядом" стало доступно пользователям iPhone и iPad
13:26 Технологии
В Витебской области уборочная площадь зерновых увеличена на 54 тыс. га
13:24 Регионы
Белорусский рубль на торгах 23 июля укрепился к трем основным валютам
13:20 Экономика
Минская область рассчитывает получить более 2 млн т зерна
13:17 Регионы
Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех
13:14 В мире
Лукашенко: госрезерв зерна следует довести до 500 тыс. т
13:13 Президент
В Португалии 39 человек пострадали из-за лесных пожаров
13:06 В мире
Презентация роботов-талисманов летней Олимпиады состоялась в Токио
13:01 Спорт
Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область
12:59 Президент
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Выполнить железобетонно" - какие задачи поставил Лукашенко на уборочную кампанию

Президент 23.07.2019 | 12:32
Во время совещания
Во время совещания
Уборочная кампания Новости темы Уборочная кампания
Другие темы

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая. По итогам совещания глава государства поставил ряд задач перед профильными ведомствами и руководством регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко требует обратить серьезное внимание на качество уборки урожая и содержание техникиЛукашенко требует обратить серьезное внимание на качество уборки урожая и содержание техники
"Обращаю ваше внимание на потери. Возьмите это на контроль", - поручил губернаторам Президент.

Выполнение плана - закон

Завершая селектор, глава государства напомнил участникам совещания о планах на нынешнюю уборочную кампанию: зерновых и зернобобовых необходимо собрать 8,672 млн т, рапса - 766,3 тыс. т, льноволокна - 52,6 тыс. т, сахарной свеклы - около 5 млн т, кукурузы на зерно - 1,717 млн т, картофеля - 1,1 млн т, овощей - около 600 тыс. т.

"Этот план должен быть железобетонно выполнен, - подчеркнул Президент. - Выполнение плана, который определен, - закон".

При этом Александр Лукашенко отметил, что контролирующие органы должны обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. "Госзаказ, заготовка, качество где-то посмотреть - это главное. А мы ходим по пятам и рассказываем, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой, - они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основных моментах", - потребовал глава государства.

Помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей
Помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук
Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец
Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц. Фото Могилевского облисполкома
Губернатор Могилевской области Леонид Заяц. Фото Могилевского облисполкома

Восполнить кормовой резерв

"Мы в прошлом неурожайном году за зиму съели все запасы: и не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, в курганах. Надо этот резерв восполнить", - поставил задачу Президент. Он подчеркнул, что в каждом хозяйстве необходимо запасти кормов на полтора-два года. "И сочных, и сухих", - добавил он.

"Спрос будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить, надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим - нужны траншеи. И этот план есть, он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется процентов на 10-15", - констатировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Топливо - личная ответственность премьер-министра

"По топливу мы договорились - это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям ищите схемы: как только возможно, надо поддержать", - сказал глава государства. Президент также поручил при необходимости поддержать хозяйства зерноуборочной техникой, но при этом обеспечить контроль за ее правильным хранением.

"Юрий Хаджимуратович (министр внутренних дел Юрий Караев. - Прим. БЕЛТА), пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным", - поставил глава государства задачу министру внутренних дел.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на профилактику ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей: "Пьяниц предостаточно. Законы позволяют с ними разобраться как следует, особенно в уборочную кампанию. Сел за руль в пьяном виде - голову потерял. Ибо он послезавтра угробит несколько человек".

Новые технологии - спасение для бездельников

"Я уже говорил вице-премьеру, хочу, чтобы это услышали губернаторы: рулонный пресс, полимерная пленка - это спасение не только при заготовке травянистых кормов, сенажа и прочего, это спасение для бездельников. Траву скосил, в волок свернул и скрутил в рулон и в пленку, внес консервант и, если не можешь вовремя свезти, - это уже корма, и притом хорошие", - отметил Президент.

По словам главы государства, есть случаи, когда эти прессы лишь стоят под забором, поскольку на них просто не умеют работать. Он сказал, что вся эта техника должна быть задействована во время уборочной. "Это уже относительно новые технологии, и их надо активнее осваивать. Каждому хозяйству, где вы считаете нужным, довести, сколько завернуть сенажа в полимерную пленку, - это спасение", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что теоретически реально выйти на урожай и в 10 млн т, если все аккуратно убрать и перевыполнить план по кукурузе, собрав около 2 млн т. зерна. Однако для этого важно технологически правильно высушить ее. "Мы тоже знаем, как это делать: плющите кукурузу и закладываете в полиэтиленовые рукава. Мы знаем, сколько у нас плющилок, их производительность, мы производим в стране полиэтиленовые рукава - уже дефицита нет, - обратил он внимание. - Это дешево, надо этим заниматься".

Без дисциплины - ничего не выполнить

По мнению Александра Лукашенко, добиться высоких результатов во время уборочной кампании можно только при соответствующей дисциплине. В этой связи он поручил усилить борьбу с пьянством в хозяйствах. "Надо помочь руководителям, потому что разговоры, что рынок все отрегулирует, нас приведут не туда, - считает он. - Особое внимание - содержанию техники. Это наиважнейший вопрос, это огромные деньги".

Президент резюмировал, что проведение уборочной кампании, которой уделяется повышенное внимание, не должно мешать осеннему севу, тем более пока погода благоприятствует этим работам.-0-

Лукашенко предлагает увеличить посевы гибридной ржиЛукашенко предлагает увеличить посевы гибридной ржи
Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, как обстоят дела с посевами гибридной ржи.

Лукашенко: госрезерв зерна следует довести до 500 тыс. т
"В прошлом году все резервы, которые были у нас по зерну, мы отдали. Резервов почти нет. В этом году госзаказ - вопрос вопросов. Все, о чем мы договорились с крестьянами, надо выполнить, выкупить у них зерно и положить в том числе в резерв", - сказал глава государства.

Лукашенко о работе губернатора Могилевской области: вы все-таки добьетесь переломаЛукашенко о работе губернатора Могилевской области: вы все-таки добьетесь перелома
"Те договоренности, которые у нас с вами достигнуты, выдерживаете. Вы слово в слово доложили о том, о чем мы с вами договаривались. Это свидетельствует о том, что вы все-таки добьетесь перелома в Могилевской области", - считает глава государства.

Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область
Александр Лукашенко напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства области на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата. "Начинайте планировать, что и где вы будете сеять, - потребовал Президент. - Надо вовремя все делать". 

Урожайность зерновых в Брестской области выше прошлогодней на 8 ц/гаУрожайность зерновых в Брестской области выше прошлогодней на 8 ц/га
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис обратил внимание, что от засухи пострадали посевы зерновых в южных районах - Брестском, Каменецком, Пружанском. Там хозяйства уже убрали 60-70% площадей.

Более 30% площадей зерновых убрано в Гомельской областиБолее 30% площадей зерновых убрано в Гомельской области
В Гомельской области намолочено 237 тыс. т зерна. В уборочной кампании участвуют 1160 комбайнов, привлечено дополнительно 633 механизатора из других организаций, в том числе и шефствующих.

Минск направил на уборочную более 200 единиц разноплановой техники
На стадии подготовки к уборочной большое внимание уделялось состоянию техники, накоплению запаса топлива и удобрений, подчеркнул зампред Мингорисполкома.

В Минской области убрано 18% площадей зерновыхВ Минской области убрано 18% площадей зерновых
"Все районы Минской области приступили к уборке. Предстоит убрать около 505 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 35 га больше, чем в прошлом году. Убрано 18%, намолочено 308 тыс. т, урожайность составила 34 ц/га", - отметил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

Минская область рассчитывает получить более 2 млн т зернаМинская область рассчитывает получить более 2 млн т зерна
Об этом сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар.

Валовой сбор рапса в Гродненской области в 1,5 раза выше прошлогоднегоВаловой сбор рапса в Гродненской области в 1,5 раза выше прошлогоднего
Уборочная кампания в регионе набирает ход, включились в нее все хозяйства. Уже убрано около 22% площадей зерновых, собрано около 300 тыс. т зерна.

Госзаказ по зерну для Минска может быть увеличенГосзаказ по зерну для Минска может быть увеличен
Об этом доложил сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак по видеосвязи на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая.

В Витебской области уборочная площадь зерновых увеличена на 54 тыс. гаВ Витебской области уборочная площадь зерновых увеличена на 54 тыс. га
Западные регионы области начали 12 июля, что необычно рано для Витебской области. Так, в Браславском районе убрано 10% (там появился и первый экипаж-тысячник), Поставском - 12,5%, Шарковщинском - 11%.

В Витебской области планируют увеличить посевы гибридной ржи в два раза
Возделывание гибридной диплоидной ржи уже ведется практически во всех районах Витебской области. Сейчас ею заняты 10 тыс. га.

В Брестской области планируют до сентября построить около 160 сенажных траншейВ Брестской области планируют до сентября построить около 160 сенажных траншей
"В прошлом году мы построили 260 траншей. В этом году планируем около 160. Помогаем из бюджета, кредитные средства выдаем, хозяйства сами работают, - сказал председатель облисполкома Анатолий Лис.

Структуру посевных площадей в Гомельской области скорректируют
Корректировка структуры - процесс постоянный, такая работа ведется ежегодно. Например, в этом году с учетом погодных изменений кукурузы посеяли на зерно практически на 50 тыс. га больше прошлогоднего - всего порядка 110 тыс. га.

Белорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зернаБелорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зерна
Зерновые и зернобобовые убраны с 476 тыс. га, что составляет 22% от общей площади. Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 42,8% площадей.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Лукашенко, совещание, уборочная
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2673 BYN 2.26 BYN 2.266 BYN
USD
2.0244 BYN 2.021 BYN 2.024 BYN
RUB
3.2098 BYN 3.195 BYN 3.207 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь с первых дней конфликта в Сирии была на стороне ее народа и руководства
Все видео

Фотоновости

Лукашенко провел селектор по уборочной кампании
Все фото

Инфографика

В Беларуси вырастет размер трудовых пенсий Президентом Беларуси принято решение о повышении трудовых пенсий с 1 августа 2019 года. Предусматривается перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в среднем на 6,6%.
Вся инфографика
Политика
Андреа Викторин Соглашение об упрощении визового режима планируется подписать до 2 февраля 2020 - Викторин
Новый посол Германии вручил копии верительных грамот главе белорусского МИД
Беларусь привержена принципам свободы вероисповедания - Кравченко
Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии намолотили более 1,5 млн т зерна
Белорусский рубль на торгах 23 июля укрепился к трем основным валютам
Национальный центр маркетинга проводит обучающие мероприятия по новым правилам госзакупок
Происшествия
Фото Витебского областного УМЧС В Витебске легковушка влетела в столб, пассажирку деблокировали
Минчанин выращивал в квартире коноплю
В Горецком районе задержали заготовителей маковой соломки
Общество
Фото из архива Новации в Трудовом кодексе расширят социально-трудовые гарантии работников - Минтруда
Беларусь и Узбекистан активизируют взаимодействие в сфере науки и инноваций
Погода в ближайшее время будет способствовать формированию урожая - Белгидромет
Регионы
Фото из архива Валовой сбор рапса в Гродненской области в 1,5 раза выше прошлогоднего
В Витебской области планируют увеличить посевы гибридной ржи в два раза
В пункте пропуска "Брузги" возможны затруднения из-за дорожных работ на польской стороне
Спорт
Александра Кислякова. Фото НОК Беларуси Белорусские атлеты завоевали пять бронзовых наград во второй день ЕЮОФ в Баку
Белорус Алексей Жерносек завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным лыжам
Презентация роботов-талисманов летней Олимпиады состоялась в Токио
Технологии
Скриншот с сайта МЧС Приложение МЧС "Помощь рядом" стало доступно пользователям iPhone и iPad
Абитуриенты ГрГУ им. Янки Купалы получили сообщения о зачислении в университет онлайн
Первый маршрут для беспилотного электробуса открыли в Таллине
Культура
Фото из архива Заявки для участия в нацотборе на детское "Евровидение" принимаются в электронном виде
Пейзажи разных стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее
Белорусский детский фонд объявил конкурс юных музыкантов для особенных детей и сирот
В мире
Скриншот из видео МЧС России Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех
В Арыси заново построят 155 жилых домов
В Португалии 39 человек пострадали из-за лесных пожаров
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля
Вокруг планеты: Бельгийский город заполонили живые статуи
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи $7 млн
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия