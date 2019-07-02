Об исторической памяти, суверенитете и духовной силе белорусов - выступление Лукашенко ко Дню Независимости

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на торжественном собрании ко Дню Независимости

Уважаемые соотечественники и зарубежные гости!

Дорогие друзья, ветераны!

Поздравляю вас с главным государственным праздником - Днем Независимости - и великой исторической датой - 75-летием освобождения нашей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

(аплодисменты)

Днем, который стал точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной. Который даже спустя долгие счастливые годы под чистым небом неизменно возвращает нас в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

Почти восемь десятков лет назад на территории Беларуси разгорелся очаг самой жестокой в истории человечества войны.

Здесь, на нашей земле, фашистские захватчики, пройдя пол-Европы, впервые столкнулись с самым яростным сопротивлением и понесли крупнейшие потери. Первые крупные потери. Здесь, на оккупированных территориях, одержимые местью, они особенно безжалостно расправлялись с мирным населением: стариками, женщинами, детьми. Здесь, сокрушенные и озлобленные, бежали, оставив за собой след выжженной земли, а в сердцах людей - незаживающую рану.

Более трех лет горела Беларусь в пекле Великой Отечественной. В первых ожесточенных боях наши деды и прадеды учились воевать, а в тылу врага - выживать и бороться.

Но, видя смерть товарищей, сталкиваясь с нечеловеческой жестокостью, теряя родных и близких, сохранили веру в себя, веру в свое право на жизнь и в неизбежную победу над врагом.

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта Победа.

Беларусь потеряла почти три миллиона человек. Это страшная цифра. Но если посчитать неродившихся детей - она не просто станет больше. Она перевернет наше сознание и восприятие урона, который был нанесен стране.

Из почти трехсот городов и районных центров более двухсот были разрушены дотла. Из более девяти тысяч уничтоженных деревень шестьсот сожжены вместе с жителями дотла.

Война отбросила экономику Беларуси более чем на двадцать лет назад.

Сельскому хозяйству был нанесен огромный ущерб, который исчислялся миллиардами тех рублей.

Почти десять с половиной тысяч промышленных предприятий были уничтожены или вывезены в Германию.

Прямой материальный ущерб, нанесенный оккупацией, составил тридцать пять годовых бюджетов республики.

Было утрачено историко-культурное наследие - наше духовное богатство.

Ежегодно 3 июля, в день освобождения Минска, заново переживая боль и трагедию тех лет, мы чтим героев, защитивших нашу землю. Склоняем головы перед всеми, кто жизнью заплатил за мирное будущее. Благодарим братские народы - всех, кто боролся за наши города и села, как за свою малую родину, кто освобождал Беларусь и помогал восстанавливать из руин и пепла в послевоенные годы.

Великая Отечественная война могла поставить точку в нашей истории, прекратить существование белорусского народа. Но в страшных испытаниях проявился несгибаемый белорусский характер. Проявилась национальная ментальность, которая никогда не поддавалась рациональному пониманию тех, кто и раньше приходил с мечом на нашу землю.

Мы сильны в трудностях. Именно в испытаниях наиболее ярко проявляется духовная сила белорусов - сплав мужества, смелости, стремления к справедливости и готовности отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться.

Во имя исторической справедливости мы не идеализируем историю родной земли (не надо это делать никогда, как мы не делали в новейшей истории), не возвышаем ее, но никогда и никому не позволим стереть или переписать славные страницы этой истории.

Сегодня ведется много дискуссий на тему просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны. Именно на этой тяжелой для нас теме спекулируют и различные деструктивные силы внутри страны, но чаще извне.

Это правда - просчетов было немало. Раньше не принято было о них говорить, и даже в последние годы Советского Союза. Эти просчеты в трудные, сложные периоды развития того или иного государства неизбежны. Были эти просчеты и у нас в 40-х. В противном случае так быстро немцы не подошли бы к Москве.

Но мы не позволим сместить акценты той эпохи и переложить ответственность за военные потери на людей, которые до последнего верили в честность достигнутых и политических договоренностей накануне войны, и заверений, и обещаний. Не позволим отвлечь внимание от истинных виновников катастрофы XX века. Это цель сегодня тех, кто бомбит историю Великой Отечественной войны.

Мы не будем судить прошлое, но будем извлекать из него уроки. Пусть даже жестокие, неприятные уроки.

Сегодня мы точно знаем, что за мир надо бороться в мирное время. Это главный урок, вытекающий из любой войны, особенно той войны.

Видя, как в современной истории девальвируется сложившаяся система международных отношений, снова обесценивается человеческая жизнь, мы должны обязательно держаться вместе.

Вместе защищать наш суверенитет, бороться против войн и конфликтов своей активной позицией. Не отмалчиваться, а призывать страны мира к принятию ответственных решений, чтобы погасить все горячие точки на нашей планете.

Если будем молчать по принципу "наша хата з краю" - завтра это все придет в наш дом! А оно уже недалеко.

Я знаю, сегодня такой праздничный день и, может быть, не следовало бы рассуждать на будничные темы. Но когда еще представиться такая возможность мне встретиться с элитой нашего государства. Да и тема похожая, которую я хочу затронуть, - обыденная тема для нас. Мы ее, конечно, решим. Это моя проблема. Я ее буду решать. Я в последнее время немного отвлекся от обыденных дел (знаете почему, вся страна этим событием жила, я тоже был недалеко).

Но, тем не менее, с меня никто не снимал обязанность следить за тем, что происходит в стране. В том числе и в нашей великой "мусорке" - и хорошей, и плохой - в интернете. И вот я в последнее время заметил несколько тем, которые бурно обсуждаются. И они, конечно же, касаются прежде всего вас. Не крестьян, не рабочих, не врачей, учителей, нашей интеллигенции, которые трудятся каждый день. Нас - элиты, которая управляет государством. Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай - как будем защищать свою землю, свое Отечество? Ах, депутаты плохие, бедный Равков этот, министр обороны, его уже истоптали вдоль и поперек, не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те чего-то там приняли, а завтра будет катастрофа…

Да успокойтесь! Президент не поставил подписи ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе. Этот вопрос действительно дебатируется - что будем делать с армией? Главное - как будем защищать свое Отечество? И те, кто там пописывает в этом интернете, я их вижу за этими строчками, - это те, кто прежде всего радели за суверенитет и независимость. И я вас предупреждал, всех вас, и 10 и 15 лет тому назад: суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи. Они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении.

Наше общество на ура восприняло: будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. И когда встал вопрос сегодня о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета и независимости, все закричали: нет, надо общество разделить на части, на классы какие-то. Одни - рабочие и крестьяне, как обычно, у кого в общем-то власти нет, - они будут защищать нас, мы им дадим ружье, и пусть там помирают, защищая нас. А мы, конечно, за границей и еще где-то будем получать образование и будем выбирать, где нам жить и работать, но защищать мы не будем, воевать мы не будем.

Я как Президент, обдумывая подброшенную вами мне тему, начинаю размышлять. Мне ж закон подписывать. А какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе? Я перебираю эти варианты, опыта у меня хватает. И спрашиваю сегодня у вас.

Знаете, можно не защищать свою страну. Можно обратиться в НАТО - Североатлантический блок - и попросить их. Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет!

Есть другой вариант. Он нам ближе. Мы недавно в таком варианте существовали. Братская, родная нам Россия. Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу.

Тогда остается третий вариант: сами будем защищать себя. И те, кто пописывает, так и размышляют. Только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут поступить никуда, и так далее и тому подобное. Вы хотите, чтобы было так? Я - нет. После меня - пожалуйста.

Мы всегда говорили (и я это прошел сполна, имею право это сказать): Родину, Отечество должны защищать все. Все! Особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени - мы на женщин начали перекладывать и эту проблему. Мало того, что, как в спорте, две трети женщины завоевывают медали, одну треть - мужики. И везде оправдываются. В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать Родину и свою семью, и свою женщину!

(аплодисменты)

Уважаемые друзья, еще раз извиняюсь, что поднял эту обычную тему, которую мне придется решать. Но это - уроки, о которых я говорю. Это уроки той страшной войны. И тот, кто этого не знает, кто не переболел этим, не прочитал это, не вник в это и не извлечет этот урок, тот будет бит, и тот со временем потеряет еще три миллиона (я имею в виду Беларусь) населения. Не дай бог! И если кто-то сюда придет, он не будет смотреть - это крестьянин, врач, рабочий и так далее... Коллаборационисты, или как их называли, предатели, были всегда. Возьмут повязку, на руку повесят. Но у нас страна уже не та. Слишком грамотные. С повязками ходить будет трудно. Даже если снова попадем в оккупацию. Поэтому это урок. И уроки нужно извлекать из тех событий, чтобы выстоять, выдержать и чтобы быть по-настоящему суверенными и независимыми.

Дорогие друзья!

Своей мирной жизнью мы обязаны ветеранам войны, героям тыла, рабочим, крестьянам, интеллигенции послевоенных лет. Особо это подчеркиваю. Мы всегда говорим, может быть, не продумав, - благодарим ветеранов, погибших и прочих. Их надо прежде всего благодарить, они действительно герои - те, павшие, отдавшие жизнь. Те, кто остался после войны, им еще было сложнее. Отвоевав, они начали восстанавливать страну. Но мы забываем о том, что действительно героизм проявили миллионы наших советских людей после войны. Им пришлось, отложив в сторону оружие, взяться за лопаты и мастерки, не имея этой техники, как сейчас у строителей, восстанавливать нашу страну. Это был следующий подвиг всего советского народа, и прежде всего белорусского. Потому что все было в руинах, все было сожжено, все было разрушено.

И в глазах ныне живущих свидетелей тех событий мы по-прежнему видим отблески великого торжества, участниками которого они были. И я искренне рад, что многие из тех сегодня с нами, в том числе в этом зале. Огромное вам человеческое спасибо!

(аплодисменты)

Вместе с нами, в наших сердцах, и мы преклоняемся перед ними - теми, кто отдал свою жизнь для того, чтобы мы сегодня могли жить. И долг нашего поколения - жить так, как они, как вы. Научить своих детей, как вы, любить Родину, работать на ее благо и быть готовыми постоять за Отечество. Наш долг - взрастить в юных сердцах чувство гордости за славное поколение белорусов, которые в трудный час доказали, что достойны этой страны и этой независимости.

Поэтому день освобождения Минска от нацизма стал нашим главным государственным праздником - Днем Независимости.

Дорогие друзья!

Судьба белорусского народа - это путь к созданию суверенного государства длиной в несколько эпох. И на этом пути было все - и подъемы, и падения. И мы обретали эту государственность. И были самыми цивилизованными на этой территории, а эта территория была самой продвинутой в мире. Значит, и мы. И потом теряли эту независимость. Все было в смене этих эпох.

Сегодня, вглядываясь в события минувших столетий, мы видим, как в центре водоворота исторических событий и судеб сложно, но уверенно формировался белорусский народ. Мы с вами формировались. Мы не упали на эту землю, мы - плод векового развития цивилизации на этой земле. А в сознании людей укреплялась мысль о создании собственного государства по праву своей национальной уникальности и наличия исторической территории.

Но так сложилось, что именно нам выпал шанс осуществить эту мечту. Мы обрели суверенитет и понимаем великий исторический масштаб этого события.

На планете живут более двух тысяч больших и малых народов, но только десятая часть из них сумела создать собственное государство и сделать так, чтобы это государство состоялось. Как наша Беларусь.

И то, что за четверть века своей независимости в условиях мощного политического, информационного, экономического давления (помните, это совсем недавно было) нам удалось защитить суверенитет, сохранить мир и порядок в стране, - это стало нашей с вами общей победой в новейшей истории. Победой без войны, что очень важно.

Помня уроки прошлого, мы ведем международный диалог на принципах добрососедства, взаимного уважения. Сохраняем и поддерживаем межконфессиональное и внутринациональное согласие. Стремимся к справедливому и гармоничному развитию нашего общества.

История научила нас беречь мир и независимость, оставляя разногласия и противоречия в прошлом. Мы точно знаем, что будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве.

Это самое большое достижение нашего государства и самое лучшее наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам.

Мы гордимся мужеством и героизмом победителей. Своим трудом, успехами и целями в мирной жизни стремимся быть достойными продолжателями их славного подвига. Вместе строим сильное независимое государство.

Все, что сделано сегодня в Беларуси, неизменно ассоциируется со знаком самого высокого качества. И это благодаря вам - всем, кто любит свою страну, работает на совесть во имя нашей общей цели: сделать ее современную историю славной и еще красивее.

Мы знаем, что все достижимо, но только если будем верить в собственные силы, сохраним мир и сделаем все возможное во имя жизни на этой земле.

Дорогие соотечественники!

Мы, народ Беларуси, вместе смотрим в будущее и знаем, что оно есть, пока бережем память о прошлом. И эту память воплощает в себе наш главный государственный праздник - День Независимости.

Поздравляю вас с 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Пусть наша страна всегда живет в мире и в каждом доме царят счастье, любовь и благополучие.

И самое главное - пусть на улицах наших городов и сел всегда звучит беззаботный смех наших детей - новых граждан современной суверенной и независимой Беларуси.

С праздником вас! С Днем Независимости!-0-