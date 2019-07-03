Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня Независимости

Выступление на военном параде в ознаменование 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики)

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники и гости!

Сегодня Беларусь торжественно отмечает главный государственный праздник - День Независимости.

День, который в далеком 44-м вернул мир на истерзанную фашистской оккупацией землю. Показал несокрушимую силу советского народа, белорусов, стоявших насмерть за свою свободу.

Ровно 75 лет назад здесь отгремели последние бои за столицу нашей Родины - город Минск. Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей.

Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто героически держал удар агрессора. И эта память - часть нашего национального самосознания.

Из года в год 3 июля мы особенно остро воспринимаем героические эпизоды Великой Отечественной войны.

Проживаем заново каждый эпизод, каждый факт, словно сами до последней капли крови обороняли Брестскую крепость, Буйничское поле, умирали в лагере смерти "Тростенец", в детском концлагере "Красный Берег", горели в Хатыни, форсировали Днепровский рубеж.

Беларусь в далеком 41-м первой приняла на себя удар захватчиков и стала живым щитом на их пути. И ни пяди родной земли не было отдано врагу без боя.

Сопротивление началось с первых минут вторжения врага. Но даже разрушенная, оккупированная Беларусь осталась непокоренной.

Дорогие друзья!

Мы 75 лет живем под чистым небом. Во имя священной памяти героев Великой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость своей земли. Передать эту самую большую ценность в нашей жизни следующим поколениям.

Выполнить эту важную миссию - значит достойно противостоять вызову новых глобальных конфликтов - военных, информационных и экономических. Таких, которые охватывают все сферы жизни, разрушают государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда без единого выстрела, но все чаще - по кровавым сценариям.

В это глобальное противостояние втянуты и небольшие государства. Все сегодня воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами.

Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели - найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами.

Исключительно для обеспечения мира на своей земле мы укрепляем боеспособность Вооруженных Сил, других воинских сил и формирований.

С главным нашим стратегическим партнером - Россией - осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства.

Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой.

В годы Великой Отечественной войны наши предки плечом к плечу сражались против общего агрессора как на западе, так и там, далеко на востоке. И сегодня мы вместе стоим на страже спокойствия и благополучия наших государств.

В этом году в параде войск принимают участие военнослужащие вооруженных сил России и Китая, а также братских государств.

Уважаемые товарищи!

В этот праздничный день самые теплые слова благодарности мы адресуем участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Ветеранам, сражавшимся в те годы в рядах Красной армии.

Дорогие соотечественники!

В этот священный для каждого из нас день желаю вам счастья, мира, благополучия.

Слава белорусскому народу, отстоявшему свободу и независимость Отечества!

Слава белорусской армии - гаранту нерушимости наших рубежей!

С праздником!

С Днем Независимости, Беларусь!

Ура!-0-