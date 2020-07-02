Выступление Президента Беларуси на торжественном собрании ко Дню Независимости

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на торжественном собрании ко Дню Независимости

Уважаемые соотечественники и зарубежные гости!

Дорогие ветераны! Друзья!

Позвольте мне прежде всего поздравить вас с Днем Независимости - нашим главным государственным праздником, который стал символом свободы белорусского народа. Народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

Да, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Почти во все времена начиная с глубокой древности это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции.

Но Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации. Войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира. Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы - города Минска.

С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей.

То, что в далеком 45-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, - это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. Но сегодня мало подхватить историческое знамя Победы отцов и дедов, гордо пронести его и передать детям.

Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война, к сожалению, не закончилась. Она продолжается в культурной, информационной, политической и экономической сферах. В братской нам стране даже перешла в горячую фазу.

А спустя время уже в бывших республиках СССР привело к расколу в обществе. Этот исторический опыт мы игнорировать не можем, и эту данность, которая сегодня существует, мы также игнорировать не можем.

Осознание того, что наши предки были великими людьми, - это то, что дает каждому новому поколению чувство самодостаточности и гордости за свое происхождение, делает нацию сильной и независимой. Именно героические события прошлого формируют национальную идентичность народа и объединяют его.

Поэтому любые попытки дискредитировать поколение победителей мы будем расценивать как посягательство на суверенитет, носителем которого является и белорусский народ. И нужно понимать, что потомки и идейные последователи тех, кто стоял по другую линию фронта, не оставят попытки переписать историю Второй мировой войны или предать ее забвению. Но мы не можем, просто не имеем права допустить это. Не имеем права во имя памяти тех, кто отдал жизнь за свободу белорусской земли, за наше сегодняшнее настоящее и будущее наших детей и внуков.

Историография Великой Отечественной войны - это более 260 лагерей смерти, более 140 карательных операций на территории Беларуси, более трех лет нечеловеческих страданий белорусов в оккупации - в болотах, землянках. Эта память увековечена в более восьми тысячах мемориальных памятников, в архивных кинопленках и документах. Она живет в народной инициативе "Беларусь помнит".

И сегодня важно не только сохранить, но и предать гласности все архивные фонды. Это пакет контраргументов, который поможет будущим поколениям белорусов сохранить героическое наследие своей страны.

Дорогие ветераны!

Вот уже 25 лет мы вместе отмечаем 3 июля День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и День Независимости нашего государства.

Я убежден, вы счастливы сегодня видеть, что восстановленный вами мир мы храним как самую большую ценность в жизни. И наш святой долг - во имя вашего великого подвига сохранить и передать следующим поколениям мирную, безопасную и независимую Беларусь. Несмотря на разные передряги современности, смею вас заверить: мы ее сохраним - эту мирную и независимую страну.

Шаноўныя беларусы! Грамадзяне краіны!

Успамінаючы герояў вайны, мы заўсёды кажам пра іх мужнасць, гатоўнасць аддаць жыццё за Радзіму. І разумеем, што выпрабаванні Вялікай Айчыннай вайны абудзілі ў народзе невядомыя раней сілы. Але ж узгадавала іх шматвяковая гісторыя несвабоднага жыцця нашых далёкіх продкаў.

Безумоўна, вытокі нашай незалежнасці бяруць свой пачатак у сівой старажытнасці, у глыбіні стагоддзяў. Яны - у імкненні Полацкага княства да палітычнай і эканамічнай самастойнасці, у стварэнні на нашай зямлі самага прагрэсіўнага права, у шматлікіх навуковых і духоўных працах, у палітычных поспехах суайчыннікаў - яскравых прадстаўнікоў розных гістарычных эпох.

Але так адбылося, што амаль тысячу гадоў выразнікамі нашай волі на беларускай зямлі былі выключна каранаваныя асобы. І толькі ў ХХ стагоддзі на адвечнае пытанне "А хто там ідзе?" знайшоўся лёсавызначальны адказ. У вельмі складаных умовах трох рэвалюцый, Першай сусветнай і Грамадзянскай войнаў на гістарычную сцэну падняўся беларускі народ - мудры і цягавіты працаўнік, праўдзівы абаронца і захавальнік Радзімы.

Народ, які фактычна і быў гаспадаром гэтай зямлі, таму што ў жудасныя часы ўсіх войнаў (якіх было нямала) ён самааддана ўставаў на абарону Бацькаўшчыны і заўсёды ведаў, хто яе вораг. Нават не маючы палітычнай самастойнасці, стагоддзямі жывучы пад гнётам культурнай, канфесійнай і палітычнай экспансіі, ён здолеў захаваць сваю этнічную самабытнасць і традыцыі.

А гэта і ёсць незалежнасць - тая самая найвялікшая прага да сапраўднай волі, якая жыве ў сэрцы. Яна і дапамагае нам захаваць сувязь з продкамі, роднай зямлёй, зберагчы нацыянальную ідэнтычнасць, веру і мову.

Менавіта сэрцам беларускі народ заўсёды выбіраў гістарычны шлях і тым самым даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс. Мы i толькi мы будзем вяршыць гэты лёс на гэтым кавалку зямлi.

Уважаемые товарищи!

В этот праздничный день мы всегда вспоминаем советскую эпоху, которая дала белорусам возможность впервые в своей истории построить экономический фундамент будущего легитимного государства - республику со всеми национальными атрибутами: белорусскими флагом, гербом и гимном.

Но в новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений.

И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных и социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам ни стоило. Я помню, год назад мы рассуждали на эту тему, и уже тогда я вас предупредил, что суверенитет и независимость - это самое дорогое, что есть у любого народа, и что суверенитет и независимость дорого стоят. Если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, - нам это не надо, мы мирные люди и хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим.

На республиканских референдумах в 1990-х белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня Независимости. Сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. Странно, но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым, которые присутствуют в этом зале, напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства - Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки, кастрюли, чайники, ложки. Люди толпами шли сюда, к Минску - в столицу нашей родины, попросить хотя бы десять долларов, чтобы прокормить семью.

И тогда я предложил вам варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой абсолютно власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи, тогда еще молодого человека, эту ношу. Как могу, так и несу.

И должен вам сказать (извините за нескромность - это мы с вами сделали): сегодня вокруг те, кто понесли тяжелые потери в этот период, четверть века перестройки, завидуют белорусам, что они спокойно прошли этот путь. Я это говорю, потому что сегодня отдельным очень неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел, Солигорска, Слуцка и других городов в город-герой Минск. Вы хотите сказать, что этого не будет? Будет. Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы весь мир работал и трудился, чтобы экономика всего мира существовала. Если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированная экономика, потому что мы основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа. Так живут многие средние, малые государства. Но для этого нужен мир, нужно взаимодействие. И мы все делаем для того, чтобы взаимодействовать.

Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем.

С другой стороны, мы хотим, чтобы нами постоянно не понукали: вы же там смотрите, не допустите того и этого, выборы проведите, как мы, никого там не трогайте. Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще "желтые жилеты" с улиц не сошли?

Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда. Сейчас острая борьба, и ее обострила не то рукотворная, не то случайная пандемия. Но, как вы понимаете (особенно люди постарше), случайного в истории ничего не бывает. И скоро вы это поймете, как поняли тот особый путь, с которым мы вступили в борьбу с этой коронавирусной инфекцией. Как вы мне не верили три месяца назад, когда я вам говорил многое, подшучивая и не подшучивая. Вы скоро в этом убедитесь. Многого я публично вам даже сказать не могу.

Просто будьте аккуратными и осторожными. Мы это должны сделать, чтобы всегда, как сегодня, строить самостоятельно независимую на международной политической арене страну. Страну современную и уникальную в своем сочетании западно- и восточноевропейской культур. Они - наше общее историческое наследие.

То, что за годы независимости мы сумели сохранить в обществе гармонию разных традиций и языков, научились принимать и ценить достижения разных исторических эпох, уважать конфессиональный выбор друг друга, говорит о национальной и политической зрелости нашего народа. То есть мы готовы окончательно построить нашу независимую страну.

Многовековая история Беларуси предопределила нашу духовную близость с братскими народами, нашу внешнеэкономическую, внешнеполитическую многовекторность. Мы являемся не только историческим, но и современным центром Европы. За четверть века мы сформировались в культурно и духовно единый независимый белорусский народ.

Время ставит нас перед новым вызовом. Вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами. Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после.

И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь? Не будет вопроса: "Хто мы? А хто там iдзе?" Будет один вопрос: "Где мы, где наше место?" Место наше здесь, и, чего бы нам ни стоило, надо отстоять его. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям.

В мире идет борьба. Жесткая. Даже жестокая. За территории, ресурсы, рынки сбыта, за историческое наследие и сферы влияния. Мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления. На кону безопасность людей и суверенитет государства.

Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны. Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны.

Именно эта преемственность сделала нас независимым народом, самодостаточным и самостоятельным в выборе своей судьбы. И сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и, главное, будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны, ее независимость!

И последнее. Через месяц вы и только вы будете определять не то, кто будет Президентом, - это проще всего. Вы будете определять будущее своей страны. Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда. На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы.

Старшее, среднее поколения, те, кто работает, трудится, живет, как и основная масса людей, правильно оценивают ситуацию в стране. И я все больше встречаюсь с людьми, мыслящими, умными, толковыми трудягами, все больше и больше чувствую какую-то жалость к себе. Они пытаются меня в чем-то успокоить. Так вот, я вам скажу главное (просто верну вас в то, о чем всегда говорил): я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли.

Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось.

Это сделали мы с вами, поэтому 9 августа без всякой жалости (не надо смотреть на Лукашенко, что вот он наш, он с нами был - жалость нам не союзник) вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие. Он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции. Сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы и хорошо разбираемся во всяких интернетовских хитросплетениях. Мы должны достойно пройти этот период, а вы должны без всякой жалости определить, с кем вы будете дальше жить и как будете строить свою суверенную независимую страну для своих детей.

Дорогие друзья!

Позвольте мне в этот день поздравить вас с Днем Независимости, поздравить вас с тем, что мы с вами соорудили своими руками. Пусть историческое значение этой памятной даты дает каждому новому поколению белорусов веру в себя, вдохновляет на новые свершения во имя нашей родной Беларуси и мира на земле.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!-0-