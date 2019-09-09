Выступление Президента Беларуси на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на торжественной церемонии открытия матчевой встречи по легкой атлетике между сборной командой Европы и командой Соединенных Штатов Америки

Дорогие друзья!

Приветствую именитых спортсменов и поклонников легкой атлетики - ее величества королевы спорта.

Еще два месяца назад здесь, на легендарном стадионе "Динамо", мы зажигали огонь II Европейских игр, восхищались победами и достижениями лучших атлетов Европы. Сегодня многие из них, в том числе и наши соотечественники, выступят единой командой, чтобы отстоять спортивную честь континента.

Впервые в истории легкой атлетики состоится встреча Европы и Соединенных Штатов Америки - на этом стадионе "Динамо". Принимать эти масштабные состязания для нас большая честь и возможность вспомнить прошлое нашего стадиона. Стадиона, где выступили легенды спорта минувшего столетия - советские и американские атлеты.

Тогда матчевая встреча СССР - США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное - она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи.

Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему.

Мы рады встречать в Минске наших заокеанских друзей - спортивную команду Соединенных Штатов. Вы проделали далекий путь. Вам пришлось адаптироваться к новым условиям и делать это быстро. Уверен, что белорусское гостеприимство, теплая встреча зрителей помогут вам продемонстрировать на арене максимум своих возможностей.

Безусловно, мы будем горячо поддерживать всех спортсменов. Это в характере толерантных и открытых миру белорусов.

Мы точно знаем: кто бы ни победил, мы - миллионы болельщиков со всего мира - станем свидетелями рождения новых легенд легкой атлетики.

И пусть на арене стадиона "Динамо" торжествуют сила воли, целеустремленность и благородство. Пусть борьба будет красивой, а победа честной.

И в заключение, уважаемые друзья!

Мы хорошо знаем, конечно же, с подачи наших друзей - Себастьяна Коэ, Свена Арне Хансена (глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций и президент Европейской легкоатлетической ассоциации - Прим. БЕЛТА), что в 2021 году состоится такой же, очередной матч. Они проходят один раз в два года. Но в связи с тем, что в Соединенных Штатах Америки будет проводиться чемпионат мира (по легкой атлетике. - Прим. БЕЛТА), по правилам такой матч (а его должна принимать после Европы Америка) состояться там не может.

Уважаемые друзья! Коэ, Хансен! Мы вам предлагаем провести эти два года в Беларуси. Не торопитесь ни в Европу дальнюю, ни в Америку. А через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся. Он победит на выборах и в 2021 году, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, как я уже сказал, в столице очередных легкоатлетических игр, матча века.

Я думаю, вы мою просьбу учтете, как когда-то учли мою просьбу о проведении этого торжества. Вы подарили нам праздник. Подарили праздник белорусам. Я об этом сегодня говорил: мы, белорусы, никогда не оставались в долгу. Спасибо вам огромное. Добро пожаловать, легкая атлетика, на легендарный стадион "Динамо" в Минск!-0-