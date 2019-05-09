Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 мая 2019 года

Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 74-й годовщины Великой Победы 9 мая 2019 года

Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники, зарубежные гости!

Поздравляю Вас с великим праздником - Днем Победы.

Восьмое десятилетие белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов.

Сегодня мы прославляем мужество воинов, героизм партизан и подпольщиков, титанические усилия тружеников тыла.

Именно на белорусской земле советские солдаты развенчали миф о непобедимости военной машины Третьего рейха. Они сражались за Родину. Стояли насмерть под Минском и Могилевом, на берегах Днепра и Березины, и каждый рубеж обороны для врага был Брестской крепостью.

Беда пришла тогда в каждую белорусскую семью. Две трети погибших и умерших в годы военного лихолетья - мирные жители.

Страшные адреса геноцида белорусского народа знает весь мир - Хатынь, Дальва, Озаричи, Шуневка, Тростенец... Этому скорбному списку конца нет.

Особая тема - судьбы детей войны. Сегодня эти люди преклонных лет - живые свидетельства и свидетели зверств оккупантов. У них на глазах убивали родных и близких. Они росли в голоде и холоде первых послевоенных лет. Наравне со взрослыми отстаивали и отстраивали потом страну.

Наиболее мрачные страницы в скорбной книге войны - детские донорские концлагеря. Через них прошли тысячи детишек, а выжили единицы. Всем, кто сегодня поощряет митинги неонацистов и шествия престарелых вояк из батальонов СС, стоит приехать в Беларусь и побывать в поселке Красный Берег, где был такой концлагерь. Увидеть пронзительный мемориал несбывшимся детским мечтам.

Великая Победа - безусловное торжество жизни над смертью. И грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу. Во имя добра, мира и справедливости. Чтобы подобное никогда не повторилось.

Мы скорбим о жертвах войны - женщинах, стариках, детях. Они до конца испили горькую чашу оккупации. Вечная память тем, кто очень хотел жить, но сложил голову в боях за Родину, умер от ран, погиб в концлагерях и гетто!

Склоним же головы перед теми, кто не пришел с той войны, почтим их память минутой молчания.

(Звучат двадцать ударов метронома)

Время неумолимо, все меньше ветеранов Великой Отечественной остается с нами в строю. Наш святой долг - поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла, обеспечить им достойную жизнь.

А вам, уважаемые ветераны, как обычно, от меня наказ - жить! Сегодня вы можете гордиться своими детьми и внуками. Нынешнее поколение военных свято хранит победные традиции. Ведь главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его. Причем всем вместе, единым фронтом. Как это было тогда, в далекие суровые сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии.

К сожалению, в Европе сегодня такого единства нет. Идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности.

Но мы уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Потому что мир - это жизнь. Потому что любой мир - это лучше, чем те годы лихолетья, которые мы переживали не единожды. И мы к этому диалогу готовы.

Дорогие друзья!

События лета 1941 года навсегда разделили историю страны на до и после войны. О ней написаны тысячи книг, сняты сотни фильмов. Но белых пятен остается немало. Прежде всего это касается судеб конкретных людей - воинов и партизан, пропавших без вести, подпольщиков, замученных в застенках гестапо, узников гетто, неизвестно когда и как погибших.

Сохранить священную память о каждом участнике войны для потомков - главная цель республиканской акции "Беларусь помнит!". Это проект, устремленный в будущее, это действительно бессмертный полк!

Нам во что бы то ни стало нужно сберечь связующую нить между поколениями. Надо, чтобы дети, внуки, правнуки через судьбы воинов-победителей - своих родных и близких, отстоявших мир и свободу, - осознали себя частью большой истории родной страны, почувствовали боль невосполнимых утрат и оценили величие подвига советского солдата.

Столь же благородным целям - сохранить память о подвиге народа - посвящен масштабный проект "Во славу общей Победы!". На территории всех белорусских районов и приграничных регионов России и Украины, которые опалила страшная война, с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей будет взята земля. Земля, политая кровью советского солдата. А 9 мая 2020 года - в день 75-летия Победы - капсулы с этой священной землей и списки с именами погибших поместят в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в Минске - главного нашего храма.

Только так, общими усилиями, можно сохранить и увековечить для потомков имя каждого воина и сберечь героическое наследие, ставшее частью генетического кода нашего народа.

Дорогие соотечественники!

В этот святой для нас день я желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и самое главное - мирного неба над головой.

С праздником!

С Днем Победы, дорогие друзья!-0-