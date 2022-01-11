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11 января 2022, 18:23

Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии "За духовное возрождение"

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и "Беларускi спартыўны Алiмп"

Дорогие друзья!

Светлые рождественские дни - время удивительное, наполненное верой, любовью и радостью. Оно объединяет людей, вдохновляет, дарит надежду.

Поэтому когда четверть века назад мы учредили премию "За духовное возрождение" и специальные премии, то осознанно приурочили их к Рождеству Христову. Именно этот христианский праздник символизирует все самое светлое, чистое в нашей жизни, что нам пришлось десятилетиями и веками защищать.

Вспомните, какое тогда было время. На фоне распада советской державы к нам мутным потоком с Запада принесло так называемые демократические ценности, замешанные на чужих идеалах, бездуховности и низменных чувствах.

Подавалось это под видом некой высокой моды и культуры, а цель того экспорта сегодня всем понятна. Нужно было взрастить поколение без роду и племени. Дискредитировать понятие "патриотизм", заставить презирать наследие наших предков. Что этому можно было противопоставить? Прежде всего - наши традиционную христианскую мораль, нравственность и богатейшую культуру белорусского народа, обеспечив поддержку людям, которые эти ценности оберегали и сейчас оберегают и развивают.

Не имея прочных духовных опор, вряд ли белорусы, пройдя через многолетние войны и лишения, сумели бы сохранить родной язык, культуру, традиции, связавшие века и поколения.

Казалось бы, простые истины, но давайте заглянем немного дальше наших границ. Все ли народы сегодня, как мы, живут достойно, в мире и согласии? К сожалению, нет. Иногда и у нас бывает.

На дворе 21-й век - век науки, прогресса, уникальных технологий, а сотни миллионов людей в мире страдают от войн, болезней и голода.

В бурном море перемен нам с вами удалось отстоять независимость Беларуси, вывести на новый уровень экономику, сохранить и развить социальную сферу.

Но главное, мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа. Все то, что нас объединяет и позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Время показало, что наше молодое суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы. Подтверждение - то, как мы справляемся с ковидной пневмонией. Все, что нами сделано и делается, - исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей.

А приграничный кризис с беженцами показал, что для белорусов милосердие, человеколюбие и совесть - не пустой звук. Мы всегда готовы откликнуться на чужую беду. И помните, если кто-то это не понимал: как ты относишься к человеку, так и он к тебе будет относиться; как твой народ уважает другие народы, так и тебя будут уважать. Это непреклонная истина, мы ее должны помнить. Слава богу, с этим у нас все хорошо.

Мы поддержали тех людей, обогрели, дали им кров и хлеб. Они пришли к нам с миром, и мы встретили их с открытой душой. К таким людям в нашей чистой, уютной, красивой, гостеприимной Беларуси другого отношения не могло и быть.

Подобные события дают понять, насколько уязвим сегодня человек, когда теряет связь с корнями, с родной землей. И как важно в нашем жестоком мире беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификации судьбоносных для страны событий. Прежде всего я имею в виду, конечно же, Великую Победу.

Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего.

Именно поэтому 2022 год мы объявили Годом исторической памяти.

Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны.

Мы обязаны это сделать. Прежде всего для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью.

Паважаныя сябры!

Беларусы заўсëды па-асабліваму ставяцца да людзей, якія ўмеюць ствараць нешта незвычайнае, што радуе вока і сагравае душу. Да тых, хто, не шкадуючы часу, узбагачае культуру, захоўвае гістарычную спадчыну, выхоўвае моладзь. Да такіх, як вы, паважаныя лаўрэаты.

Справай жыцця вы абралі пачэсны абавязак захоўваць хараство прыроды, чалавечую існасць і культуру.

Кожны з вас уносіць адметны ўклад у скарбонку нацыянальных традыцый, мастацтва і асветы нашай краіны.

Вельмі важна, што значная частка праектаў, якія сёння адзначаны прэміямі, звязана з захаваннем гістарычнай памяці і фарміраваннем грамадскага светапогляду ў юнага пакалення.

Больш таго, сама моладзь з вашай дапамогай актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай і валанцёрскай дзейнасці, займаецца пошукам загінулых герояў вайны, аднаўленнем імён і ўвекавечаннем іх подзвігаў.

У наш лічбавы век, калі як вялікую мару будучыні вызначаюць бяздушны свет штучнага інтэлекту, а нармальны жывы дыялог людзей замяняюць сацыяльныя сеткі, вашу працу інакш як выратаваннем чалавецтва не назавеш.

Разам з прэміямі "За духоўнае адраджэнне", спецыяльнымі прэміямі мы сёння па добрай традыцыі ўручаем прэміі "Беларускі спартыўны Алімп" атлетам, трэнерам, якія праслаўляюць Беларусь на міжнародных арэнах і на ўласным прыкладзе дэманструюць перавагу здаровага ладу жыцця.

Кожны з вас, паважаныя лаўрэаты, вялікі талент. Вы сваёй дзейнасцю, сваім жыццём сцвярджаеце простую ісціну: мастацтва, творчасць, спорт, грамадская дзейнасць павінны быць высокамаральнымі і стваральнымі.

Вы патрыёты па ўчынках, сапраўдная народная інтэлігенцыя па духу, для якой любоў да Радзімы - перш за ўсё служэнне ёй, прага зрабіць родную краіну яшчэ прыгажэйшай.

Вы прыклад для іншых, як разуменне таго, што толькі стваральная праца вядзе дзяржаву да росквіту, а прызначэнне грамадзяніна заўжды і ва ўсе часы - абарона і будаўніцтва Айчыны.

Толькі такія справы ўзбагачаюць чалавека і вядуць яго да вяршынь духу, прымушаюць імкнуцца да святла, несці яго іншым.

Наш шлях - мацаванне незалежнасці, клопаты пра надзённае і будучыню, пра захаванне ў чалавеку чалавечага.

Паважаныя сябры! Перш за ўсё жадаю ўсім у гэтым годзе здароўя. Для нас гэта вельмі важкая катэгорыя сёння. Дабрабыту і поспехаў ва ўсіх вашых пачынаннях.

Міру, дамашняга цяпла і шчасця!

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