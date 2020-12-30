"За особые заслуги" - омоновцы вручили Лукашенко черный берет

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома был удостоен черного берета, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение наградить главу государства этим высшим знаком отличия омоновцев (черный берет для них - как краповый берет для военнослужащих внутренних войск) принял совет командиров отряда.

Александр Лукашенко пошутил, что вряд ли сдаст необходимые испытания на право ношения берета. Но, как пояснил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, черный берет вручен Президенту "за особые заслуги". Это предусмотрено соответствующим положением. "Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Дмитрий Балаба.-0-