За результатами ЦТ мы должны видеть человека с его способностями и талантами - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вступительных испытаниях за результатами ЦТ мы должны видеть абитуриента - человека с его способностями и талантами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что надо дать возможность каждому получить качественное образование, если у него есть способности и желание. Гарантировать его доступность должны правила приема.

"На вступительных испытаниях за результатами ЦТ мы должны видеть абитуриента - человека с его способностями и талантами. Новый формат вступительных экзаменов в средние специальные и высшие учебные заведения учтет опыт и тестирования, и собеседования", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Он напомнил, что мы живем в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, это эпоха высокообразованных людей. "Можно было сегодня вообще ничего не говорить, а сказать только об одном - об образовании. Необразованный человек - страшный человек в будущем. Вы в этом убедитесь. Мы даже с вами в этой жизни скоро убедимся. Только образованный человек, который дружит с мозгами, сможет, раскинув ими, оценить и понять, что происходит в этом мире. Всех остальных, кто не умеет думать, а думает айфоном или телефоном - его будут кромсать, его будут долбать, давить будут не на сознание ему, а на подсознание. И зомбировать", - заметил Президент.

Он добавил, что в этом величайшая опасность для развития нашего общества. И если страны не решат этот вопрос, то "мы будем иметь планету хаоса, как минимум".

Что касается развития образования в Беларуси, Президент заявил, что будет усилена практикоориентированность профессионального образования - человек труда всегда был и останется основой развития государства. "Также мы должны помнить и о воспитательной роли образования. Не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся другие", - подчеркнул глава государства.

"Хотелось бы, чтобы молодежную политику не сводили только лишь к вопросам материальных выгод и социальных гарантий. Пусть это звучит пафосно, но нас, старшее поколение, когда-то учили Родину любить, как родителей: не за то, что она благополучна и успешна, а потому, что дала нам жизнь, - сказал Александр Лукашенко. - Мы просто обязаны выиграть битву за умы и души людей, прежде всего молодежи. Посмотрите, что творится в информационном пространстве".-0-