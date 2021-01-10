За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 10 января 2021
Минск Сплошная облачность -8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:28 В США выявили более 273 тысяч случаев COVID-19 за сутки В мире
18:20 Минздрав Франции пока не рассматривает введение самоизоляции в стране в третий раз В мире
18:15 Четыре автомобиля повреждены упавшими деревьями в Минске Происшествия
18:13 В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах депутатов парламента В мире
18:11 Ольга Говорцова проиграла на старте квалификации Australian Open Спорт
18:10 Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана после обработки данных с 82,13% участков В мире
17:46 В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий Общество
17:42 В Молодечненском районе при проведении снегоуборочных работ повредили газопровод Происшествия
17:02 За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью Президент
16:48 ФОТОФАКТ: Снежный лес в лучах солнца Регионы
16:28 В Минске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 3-летняя пассажирка Происшествия
16:14 Референдум о форме правления в Кыргызстане состоялся, явка превысила порог в 30% В мире
16:07 Британские власти сообщают о вакцинации от коронавируса более 200 тыс. человек в день В мире
15:49 Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о военнопленных В мире
15:09 В минувшие сутки электроснабжение нарушалось в 294 населенных пунктах - МЧС Общество
15:06 Прокуратура Литвы расследует неправомерные случаи вакцинации от коронавируса В мире
15:02 Белорусское "Заполярье": репортаж из самого холодного места страны Регионы
15:00 Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе Спорт
14:48 Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолета вблизи Джакарты Президент
14:37 Земан поддержал кандидатуру премьера Чехии Бабиша на пост президента страны В мире
14:26 В Японии выявили четыре случая заражения бразильским штаммом коронавируса В мире
14:08 Около 100 рейсов отменили сегодня в аэропорту Мадрида из-за непогоды В мире
13:36 Путин в Москве проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации в Карабахе В мире
13:30 Полиция разогнала участников массовой игры в снежки в центре Мадрида В мире
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364 Общество
12:50 ФОТОФАКТ: Зима в национальном парке "Припятский" Регионы
12:36 Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета В мире
12:30 В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса В мире
12:08 Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает Регионы
11:50 МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев Общество
Все новости
Все новости
Президент
10 января 2021, 17:02

За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/ Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной российской журналистке, интервьюеру Наиле Аскер-заде. В эфир оно вышло сегодня, 10 января, в авторской программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

И хоть интервью с главой белорусского государства всегда интересны и резонансны сами по себе, однако в этот раз в первую очередь заметен необычный формат - Александр Лукашенко отвечает на вопросы, находясь за рулем автомобиля, на хоккейной площадке, во Дворце Независимости, в домашней обстановке за горячими блинами… Поэтому и беседа получилась не только душевной, но и очень разносторонней. А бонусом - интервью с Николаем, младшим сыном Александра Лукашенко. Кстати, юношу в своих соцсетях журналистка охарактеризовала как неизбалованного, скромного, думающего человека. Впрочем, обо всем по порядку.

"За рулем с 8-го класса - на тракторе"

Беседа началась в неожиданной обстановке - в автомобиле, за рулем которого Александр Лукашенко был лично. "Поехали? Ты не боишься?" - спросил глава государства.

"Ну, конечно, президент меня никогда не возил, но такой рулевой, как вы, - со стажем!" - ответила журналистка.

Президент рассказал, что сам за рулем ездит постоянно, в том числе на регулярные спортивные тренировки. "Я же в шутку говорю - родился в автомобиле. Первый мой опыт был - это трактор. МТЗ 50-ый", - сказал он.

Александр Лукашенко признался, что за рулем ездит с 8 класса - на тракторе, а первым автомобилем был ГАЗ-51. Таким образом, водительский стаж у белорусского лидера примерно в два раза больше, чем президентский.

"Президент - это белка в колесе"

Отвечая на вопрос о том, не устал ли он на посту руководителя страны, Александр Лукашенко ответил: "Человек привыкает ко всему. Президент - это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится - ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения (нет. - Прим. БЕЛТА), что вот - ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее… Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь".

Глава государства рассказал, что очень не любит командировки, особенно связанные с дальними перелетами, так как это утомительно. С другой стороны, это колоссальный опыт для младшего сына Николая, отметил Президент. "Он увидел это во всех проявлениях, эту работу", - сказал Александр Лукашенко.

Нравится ли Александру Лукашенко, когда его называют Батькой? Такой вопрос Наиля Аскер-заде задала главе государства. "Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится. Батька и батька. Я привык к этому", - ответил Президент.

"У президента нет начала рабочего дня и нет окончания его"

"Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды (честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов)", - рассказал Александр Лукашенко.

"Но в этом году были?" - уточнила интервьюер.

"Ну, ты же знаешь. У нас протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить", - сказал глава государства.

Что касается его рабочего дня, то Александр Лукашенко просыпается очень рано. Это привычка еще с детства.

"Часто, если не удается там под утро уснуть, я беру что-то пишу там. Или тезисы какие-то набрасываю. Ну, потом, если удастся вздремнуть там час-полчаса до 6, в 6 я просыпаюсь, полшестого, и на зарядку", - раскрыл подробности своего графика Президент.

Зарядкой Александр Лукашенко в основном занимается на свежем воздухе и признается, что не любит никакого фитнеса и не относится к так называемым качкам. Предпочитает же глава белорусского государства игровые виды спорта: "Я футболист по профессии, с детства. Ну а потом - коленный сустав травмировал, в 10 классе, а дало себя знать уже в возрасте. Ну, поэтому занимаюсь иногда хоккеем"

На лед - примерно три раза в неделю

Александр Лукашенко пригласил Наилю Аскер-заде на одну из хоккейных тренировок, которая проходила вечером на льду столичного физкультурно-спортивного комплекса "Олимпик Арена".

Глава государства рассказал, что на лед выходит примерно три раза в неделю. Для журналистки он специально провел небольшой мастер-класс, рассказал и показал, как держаться в хоккейной амуниции и бросать по воротам. "О, слушай, она с лету забивает!" - восторженно воскликнул он после удачного броска Наили.

"А с Путиным вы в одной команде или в разных?" - поинтересовалась интервьюер.

"Он не играет со мной в разных. Еще сейчас Колю берет. Мы втроем играем - я, он и Коля. Коля бегает за нас, а мы уже там помогаем", - рассказал Александр Лукашенко.

"А в политике вы в одной команде?", - продолжила спрашивать журналистка.

"В политике - в принципе да. Нас загнали уже намертво в одну команду", - ответил Президент.

О друзьях и врагах

Главе государства был задан вопрос, считает ли он Президента России Владимира Путина своим другом. "Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - подчеркнул белорусский лидер.

Есть ли у него еще друзья, Александр Лукашенко назвал тяжелым вопросом. "Я над ним очень много раз задумывался. Прихожу к тому выводу, что, наверное, нет", - сказал он.

"А враги?" - уточнила Наиля Аскер-заде.

"Противников очень много. Стали ли они врагами - наверное, время покажет", - был ответ главы государства.

О дальнейшей интеграции с Россией: "Прежде чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос"

В интервью, естественно, не обошлось и без вопроса про нынешний уровень интеграции Беларуси и России. Что еще надо делать, куда дальше двигаться, спросила журналистка.

"Прежде, чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос. Один. Создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования. Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что решить этот вопрос не удается не по вине белорусской стороны. В качестве примера он привел разные цены на энергоносители в двух странах, в частности, на газ. При значительно более высокой цене для Беларуси получается, что российские предприятия оказываются в более выгодных конкурентных условиях на общем рынке. "Так же и по людям. Коль мы декларировали, и не только уже в Союзном государстве, но и в ЕАЭС, свободу передвижения товаров, грузов, капиталов, рабочей силы. Ну, надо, чтобы этого не было (искусственных препятствий, барьеров и ограничений. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.

"Цена на газ в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой"

"То есть, вы недовольны условиями сделки по газу? Но цена, по-моему, не $130 (за 1 тыс. куб.м. поставляемого в Беларусь российского природного газа. - Прим. БЕЛТА), а поменьше", - уточнила Наиля Аскер-заде.

"$128,5. Но я округляю, $130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что с Президентом России этот вопрос еще не оговаривал, но и не будет его инициировать. "Если вы (российская сторона. - Прим. БЕЛТА) так решили, пусть будет так", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также ответил на вопрос, как строятся отношения в нефтяной сфере. "Подписали договоры по нефти. Но скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе нефть (это ж не дефицит уже), я вам должен премию платить, или вы мне? Вопрос риторический", - сказал Президент.

В целом он высказался за более глубокую экономическую интеграцию, и для этого нужно устранить ряд препятствий. "Тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?", - заметил глава государства.

Тем не менее он подчеркнул, что Беларусь имеет такой уровень отношений и интеграции с Россией, которого нет ни с одной другой страной, но это пока не тот результат, на который стороны могли бы выйти.

Что касается валютного союза, Александр Лукашенко рассказал, что никакой глубокой проработки этого вопроса не было: "Потому что мы изначально с Президентом России определились, что валютный союз, единая валюта там и так далее - это венец, мы к этому должны прийти. Да и такой в общем-то дикой необходимости не было".

О россиянах: "Это очень близкий, братский народ, это - наши братья"

"Россия для вас - это кто: брат, союзник, сосед? Какое определение вам ближе?" - спросила Наиля Аскер-заде.

"Я больше думал над тем, кто для Беларуси, для белорусского народа, ну и равно и для меня - россияне. Это очень близкий, братский народ, это - наши братья. Притом не русские, а все россияне, в том числе и русские", - подчеркнул Президент.

Он также ответил на вопрос, зачем Беларуси нужна Россия и зачем России - Беларусь: "Вы только что сказали, мы произрастаем от одного корня. Что нам делить? Это во-первых. Во-вторых, есть страна, которая всегда подставит плечо. Касаемо России по отношению к Беларуси. Мы всегда можем опереться на старшего брата. В то же время Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно".

О непризнании Западом выборов: "Не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет"

В интервью не обошли стороной и внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Как известно, прошедшие в августе 2020 года президентские выборы не были признаны рядом стран Запада. Мешает ли это - такой вопрос был задан главе государства.

"Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство (проводит выборы для себя, а не в угоду тем или иным странам. - Прим. БЕЛТА), для Беларуси. Это наше внутреннее дело. Ну, а на Западе вкусы разные есть, кто-то признает, кто-то не признает, ну - это дело вкуса. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет", - сказал белорусский лидер.

О Светлане Тихановской: "Не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму"

Отвечая на вопросы, которые касались персоны проживающей за рубежом Светланы Тихановской, глава государства отметил, что она - это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. "Финансируют, направляют, определяют курс. Спецслужбы Литвы, Польши. Не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют США, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль США. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому замысел там их. Ну, они уже озвучивают. И не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в Telegram-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук".

"На референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть"

Еще один вопрос касался предстоящего в середине февраля Всебелорусского народного собрания и возможных поправок в Конституцию Беларуси. "Поправки в Конституцию, может быть, если делегаты (ВНС. - Прим. БЕЛТА) будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме", - заверил глава государства.

О том, когда может состояться такой референдум, Александр Лукашенко сказал: "Это мы объявим на Всебелорусском народном собрании, но, думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года (запись интервью происходила в конце декабря 2020 года. - Прим. БЕЛТА) проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть".

Что касается новаций в основном документе страны, глава государства отметил, что основные предложения до конца еще не сформированы, но некоторые вещи он уже обозначал ранее – речь идет о перераспределении полномочий, партийном строительстве, политических вопросах. "В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", - рассказал Александр Лукашенко.

"Только народ (будет принимать решение об изменениях в Конституции. - Прим. БЕЛТА). Ни парламент, ни Президент, никто их не может принять", - подчеркнул глава государства.

"Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся. Поруководи страной"

Журналистке была предоставлена уникальная возможность - побывать в личном кабинете Александра Лукашенко, посидеть в президентском кресле. Внимание Наили привлекли телефонные аппараты, по которым Президент разговаривает не только с чиновниками в Беларуси, но и ведет переговоры с зарубежными лидерами. "Садись, садись. Управляй страной. Будешь и отвечать!", - пригласил глава государства.

"А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?" - спросила журналистка.

"Да, снимаешь трубку, нажимаешь номер, коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся. Поруководи страной", - с юмором ответил Александр Лукашенко.

"Нет-нет-нет, это такая ответственность, вы что", - сказала Наиля.

"Хочешь Путина - наберу сейчас Путина тебе", - предложил белорусский лидер.

В итоге было решено не отвлекать российского лидера от работы. Кстати, Президент Беларуси рассказал, что на повышенных тонах, в том числе по телефону, ни с кем из глав государств не разговаривает, это просто не принято. "С Путиным вообще-то мы можем - с единственным человеком - поспорить там, даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет", - отметил он.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Россия СМИ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Поисково-спасательная операция в районе вероятного крушения самолета. Фото Reuters Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолета вблизи Джакарты
Александр Лукашенко Лукашенко: нам не нужны ни войны, ни столкновения
Лукашенко о 2020-м: нам нужен был этот год, но нужен был в прошлом
Александр Лукашенко Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли
Александр Лукашенко зажигает рождественскую свечу Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
Храм Воздвижения Креста Господня Лукашенко в Рождество посещает в Минске храм Воздвижения Креста Господня
Главное
Фото из архива За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью
Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
РЕПОРТАЖ: Как создавали музей живой археологии в Беловежской пуще
Топ-новости
В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
Белорусское "Заполярье": репортаж из самого холодного места страны
Энтузиасты племенного дела, или Как семья из Малинника чистокровную домашнюю птицу выращивает
ФОТОФАКТ: Зима в национальном парке "Припятский"
Инвентарь для расчистки парковочного места от снега можно взять в ЖЭУ - Мингорисполком
В ГАИ рассказали, как снять с учета транспортное средство в связи с его утилизацией
Главный государственный санврач Могилевской области: взрывного характера COVID-19 не допустили
Христиане римско-католического вероисповедания празднуют сегодня Крещение Господне
ФОТОФАКТ: Снегопады в Беларуси
Анисимов: самая трудная, почетная и благодарная сцена - сцена родины
ГАИ рекомендует родителям повторить с детьми алгоритм действий при переходе проезжей части
Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 16-17 января
Спортсмены ВРЗ впервые завоевали Кубок Беларуси по мини-футболу
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.