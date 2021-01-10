За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/ Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной российской журналистке, интервьюеру Наиле Аскер-заде. В эфир оно вышло сегодня, 10 января, в авторской программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

И хоть интервью с главой белорусского государства всегда интересны и резонансны сами по себе, однако в этот раз в первую очередь заметен необычный формат - Александр Лукашенко отвечает на вопросы, находясь за рулем автомобиля, на хоккейной площадке, во Дворце Независимости, в домашней обстановке за горячими блинами… Поэтому и беседа получилась не только душевной, но и очень разносторонней. А бонусом - интервью с Николаем, младшим сыном Александра Лукашенко. Кстати, юношу в своих соцсетях журналистка охарактеризовала как неизбалованного, скромного, думающего человека. Впрочем, обо всем по порядку.

"За рулем с 8-го класса - на тракторе"

Беседа началась в неожиданной обстановке - в автомобиле, за рулем которого Александр Лукашенко был лично. "Поехали? Ты не боишься?" - спросил глава государства.

"Ну, конечно, президент меня никогда не возил, но такой рулевой, как вы, - со стажем!" - ответила журналистка.

Президент рассказал, что сам за рулем ездит постоянно, в том числе на регулярные спортивные тренировки. "Я же в шутку говорю - родился в автомобиле. Первый мой опыт был - это трактор. МТЗ 50-ый", - сказал он.

Александр Лукашенко признался, что за рулем ездит с 8 класса - на тракторе, а первым автомобилем был ГАЗ-51. Таким образом, водительский стаж у белорусского лидера примерно в два раза больше, чем президентский.

"Президент - это белка в колесе"

Отвечая на вопрос о том, не устал ли он на посту руководителя страны, Александр Лукашенко ответил: "Человек привыкает ко всему. Президент - это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится - ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения (нет. - Прим. БЕЛТА), что вот - ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее… Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь".

Глава государства рассказал, что очень не любит командировки, особенно связанные с дальними перелетами, так как это утомительно. С другой стороны, это колоссальный опыт для младшего сына Николая, отметил Президент. "Он увидел это во всех проявлениях, эту работу", - сказал Александр Лукашенко.

Нравится ли Александру Лукашенко, когда его называют Батькой? Такой вопрос Наиля Аскер-заде задала главе государства. "Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится. Батька и батька. Я привык к этому", - ответил Президент.

"У президента нет начала рабочего дня и нет окончания его"

"Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды (честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов)", - рассказал Александр Лукашенко.

"Но в этом году были?" - уточнила интервьюер.

"Ну, ты же знаешь. У нас протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить", - сказал глава государства.

Что касается его рабочего дня, то Александр Лукашенко просыпается очень рано. Это привычка еще с детства.

"Часто, если не удается там под утро уснуть, я беру что-то пишу там. Или тезисы какие-то набрасываю. Ну, потом, если удастся вздремнуть там час-полчаса до 6, в 6 я просыпаюсь, полшестого, и на зарядку", - раскрыл подробности своего графика Президент.

Зарядкой Александр Лукашенко в основном занимается на свежем воздухе и признается, что не любит никакого фитнеса и не относится к так называемым качкам. Предпочитает же глава белорусского государства игровые виды спорта: "Я футболист по профессии, с детства. Ну а потом - коленный сустав травмировал, в 10 классе, а дало себя знать уже в возрасте. Ну, поэтому занимаюсь иногда хоккеем"

На лед - примерно три раза в неделю

Александр Лукашенко пригласил Наилю Аскер-заде на одну из хоккейных тренировок, которая проходила вечером на льду столичного физкультурно-спортивного комплекса "Олимпик Арена".

Глава государства рассказал, что на лед выходит примерно три раза в неделю. Для журналистки он специально провел небольшой мастер-класс, рассказал и показал, как держаться в хоккейной амуниции и бросать по воротам. "О, слушай, она с лету забивает!" - восторженно воскликнул он после удачного броска Наили.

"А с Путиным вы в одной команде или в разных?" - поинтересовалась интервьюер.

"Он не играет со мной в разных. Еще сейчас Колю берет. Мы втроем играем - я, он и Коля. Коля бегает за нас, а мы уже там помогаем", - рассказал Александр Лукашенко.

"А в политике вы в одной команде?", - продолжила спрашивать журналистка.

"В политике - в принципе да. Нас загнали уже намертво в одну команду", - ответил Президент.

О друзьях и врагах

Главе государства был задан вопрос, считает ли он Президента России Владимира Путина своим другом. "Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - подчеркнул белорусский лидер.

Есть ли у него еще друзья, Александр Лукашенко назвал тяжелым вопросом. "Я над ним очень много раз задумывался. Прихожу к тому выводу, что, наверное, нет", - сказал он.

"А враги?" - уточнила Наиля Аскер-заде.

"Противников очень много. Стали ли они врагами - наверное, время покажет", - был ответ главы государства.

О дальнейшей интеграции с Россией: "Прежде чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос"

В интервью, естественно, не обошлось и без вопроса про нынешний уровень интеграции Беларуси и России. Что еще надо делать, куда дальше двигаться, спросила журналистка.

"Прежде, чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос. Один. Создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования. Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что решить этот вопрос не удается не по вине белорусской стороны. В качестве примера он привел разные цены на энергоносители в двух странах, в частности, на газ. При значительно более высокой цене для Беларуси получается, что российские предприятия оказываются в более выгодных конкурентных условиях на общем рынке. "Так же и по людям. Коль мы декларировали, и не только уже в Союзном государстве, но и в ЕАЭС, свободу передвижения товаров, грузов, капиталов, рабочей силы. Ну, надо, чтобы этого не было (искусственных препятствий, барьеров и ограничений. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.

"Цена на газ в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой"

"То есть, вы недовольны условиями сделки по газу? Но цена, по-моему, не $130 (за 1 тыс. куб.м. поставляемого в Беларусь российского природного газа. - Прим. БЕЛТА), а поменьше", - уточнила Наиля Аскер-заде.

"$128,5. Но я округляю, $130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что с Президентом России этот вопрос еще не оговаривал, но и не будет его инициировать. "Если вы (российская сторона. - Прим. БЕЛТА) так решили, пусть будет так", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также ответил на вопрос, как строятся отношения в нефтяной сфере. "Подписали договоры по нефти. Но скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе нефть (это ж не дефицит уже), я вам должен премию платить, или вы мне? Вопрос риторический", - сказал Президент.

В целом он высказался за более глубокую экономическую интеграцию, и для этого нужно устранить ряд препятствий. "Тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?", - заметил глава государства.

Тем не менее он подчеркнул, что Беларусь имеет такой уровень отношений и интеграции с Россией, которого нет ни с одной другой страной, но это пока не тот результат, на который стороны могли бы выйти.

Что касается валютного союза, Александр Лукашенко рассказал, что никакой глубокой проработки этого вопроса не было: "Потому что мы изначально с Президентом России определились, что валютный союз, единая валюта там и так далее - это венец, мы к этому должны прийти. Да и такой в общем-то дикой необходимости не было".

О россиянах: "Это очень близкий, братский народ, это - наши братья"

"Россия для вас - это кто: брат, союзник, сосед? Какое определение вам ближе?" - спросила Наиля Аскер-заде.

"Я больше думал над тем, кто для Беларуси, для белорусского народа, ну и равно и для меня - россияне. Это очень близкий, братский народ, это - наши братья. Притом не русские, а все россияне, в том числе и русские", - подчеркнул Президент.

Он также ответил на вопрос, зачем Беларуси нужна Россия и зачем России - Беларусь: "Вы только что сказали, мы произрастаем от одного корня. Что нам делить? Это во-первых. Во-вторых, есть страна, которая всегда подставит плечо. Касаемо России по отношению к Беларуси. Мы всегда можем опереться на старшего брата. В то же время Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно".

О непризнании Западом выборов: "Не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет"

В интервью не обошли стороной и внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Как известно, прошедшие в августе 2020 года президентские выборы не были признаны рядом стран Запада. Мешает ли это - такой вопрос был задан главе государства.

"Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство (проводит выборы для себя, а не в угоду тем или иным странам. - Прим. БЕЛТА), для Беларуси. Это наше внутреннее дело. Ну, а на Западе вкусы разные есть, кто-то признает, кто-то не признает, ну - это дело вкуса. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет", - сказал белорусский лидер.

О Светлане Тихановской: "Не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму"

Отвечая на вопросы, которые касались персоны проживающей за рубежом Светланы Тихановской, глава государства отметил, что она - это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. "Финансируют, направляют, определяют курс. Спецслужбы Литвы, Польши. Не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют США, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль США. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому замысел там их. Ну, они уже озвучивают. И не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в Telegram-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук".

"На референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть"

Еще один вопрос касался предстоящего в середине февраля Всебелорусского народного собрания и возможных поправок в Конституцию Беларуси. "Поправки в Конституцию, может быть, если делегаты (ВНС. - Прим. БЕЛТА) будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме", - заверил глава государства.

О том, когда может состояться такой референдум, Александр Лукашенко сказал: "Это мы объявим на Всебелорусском народном собрании, но, думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года (запись интервью происходила в конце декабря 2020 года. - Прим. БЕЛТА) проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть".

Что касается новаций в основном документе страны, глава государства отметил, что основные предложения до конца еще не сформированы, но некоторые вещи он уже обозначал ранее – речь идет о перераспределении полномочий, партийном строительстве, политических вопросах. "В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", - рассказал Александр Лукашенко.

"Только народ (будет принимать решение об изменениях в Конституции. - Прим. БЕЛТА). Ни парламент, ни Президент, никто их не может принять", - подчеркнул глава государства.

"Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся. Поруководи страной"

Журналистке была предоставлена уникальная возможность - побывать в личном кабинете Александра Лукашенко, посидеть в президентском кресле. Внимание Наили привлекли телефонные аппараты, по которым Президент разговаривает не только с чиновниками в Беларуси, но и ведет переговоры с зарубежными лидерами. "Садись, садись. Управляй страной. Будешь и отвечать!", - пригласил глава государства.

"А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?" - спросила журналистка.

"Да, снимаешь трубку, нажимаешь номер, коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся. Поруководи страной", - с юмором ответил Александр Лукашенко.

"Нет-нет-нет, это такая ответственность, вы что", - сказала Наиля.

"Хочешь Путина - наберу сейчас Путина тебе", - предложил белорусский лидер.

В итоге было решено не отвлекать российского лидера от работы. Кстати, Президент Беларуси рассказал, что на повышенных тонах, в том числе по телефону, ни с кем из глав государств не разговаривает, это просто не принято. "С Путиным вообще-то мы можем - с единственным человеком - поспорить там, даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет", - отметил он.

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