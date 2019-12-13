"За такими медиками будущее" - Лукашенко выступил за повышение престижа врача общей практики

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым повышать в стране престиж врача общей практики. Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо повышать престиж врача общей практики. Обучить его всем методам оказания специализированной помощи при простой патологии. Любой пациент будет удовлетворен, если его врач сможет сам выполнить необходимое диагностическое исследование и своевременно назначить правильное лечение. За такими медиками будущее", - считает глава государства.

Он отметил, что в стране осуществляется дифференцированный подход к расширению перечня медицинских услуг в городе и на селе. В настоящее время в амбулаторно-поликлинических организациях Беларуси работают более 3,5 тыс. врачей общей практики - терапевтов, которые прошли углубленное обучение.

"Но меня беспокоит настороженное мнение населения о компетенции этих специалистов. Думаю, это пройдет. Наши люди просто привыкли, что в каждой деревне должны быть все узкие специальности. Но надо ли это. Нет, самые богатые страны пошли по пути врачей общей практики или семейного врача. И это правильно, - считает глава государства. - В этом направлении мы будем двигаться. А то, что люди этого не понимают еще, это избытки нашей прежней системы. Настороженность эту мы снимем".

Александр Лукашенко также заметил, что в Европе и США именно с врачом общей практики, или так называемым семейным доктором, население взаимодействует чаще всего, причем из поколения в поколение.-0-

Минздраву поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием "Цель ясна - чтобы в любом населенном пункте человек мог получить максимально качественную медицинскую помощь, особенно первичную", - сказал глава государства.