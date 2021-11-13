"Зачем людей пугать?" Лукашенко опроверг домыслы о вхождении Беларуси в состав России

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция в Союзном государстве Беларуси и России не предполагает утраты суверенитета и независимости ни одной из стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Я только хочу, чтобы не воспринимали интеграцию: "Вот, Лукашенко обещает привести Беларусь в состав России". Сегодня нет политика в Беларуси, который бы это смог сделать", - сказал Президент.

По его словам, такого рода слияние могло бы произойти в середине девяностых годов, но сейчас это невозможно, так как выросло новое поколение с другими ценностями и отношением к суверенитету, независимости. "Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция - это обязательно объединение, то время сейчас поменялось, - отметил Александр Лукашенко. - Появились уже два поколения после этого, а это другие люди".

Как утверждает белорусский лидер, осознание, что время для полного объединения Беларуси и России уже упущено, есть у президентов обеих стран: "Мы это упустили. Мы с Путиным это понимаем".

"Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России… Зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня. На новом этапе мы ее переосмыслили, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Имея два суверенных государства, можем иметь настолько тесные отношения, что как в едином государстве будет".-0-