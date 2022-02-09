Захарова настоятельно рекомендовала всем посмотреть интервью Президента Беларуси Соловьеву, и обязательно целиком

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова настоятельно рекомендовала всем посмотреть интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву, и обязательно целиком. Об этом она сказала сегодня на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу задать вам встречный вопрос: а вы смотрели это интервью? Целиком? А я смотрела целиком и всем настоятельно советую это сделать. Получила большое удовольствие. Вчера уснула в начале третьего", - сказала Мария Захарова, отвечая на просьбу армянского журналиста прокомментировать прозвучавшее якобы во время интервью заявление, что Армения неизбежно присоединится к Союзному государству Беларуси и России.

"Этого пассажа в этом интервью нет, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Он (Александр Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) не говорил о Союзном государстве, он говорил о возможных интеграционных процессах и объединениях в сфере безопасности, экономики и т.д. и т.д. Именно формулировка его видения - Президента Беларуси, политика - на эту ситуацию, на ситуацию развития интеграционных процессов".

Поэтому, заметила Мария Захарова, ответа на ту формулировку, в которой был задан вопрос журналистом, не может быть. "Если говорить не в контексте этой формулировки, а просто о Союзном государстве, то оно не является закрытым образованием, оно предусматривает возможность присоединения к нему других государств-участников", - напомнила представитель МИД РФ.

"Еще раз обращаю внимание, что в этом интервью очень много было посвящено и нынешнему состоянию интеграционных процессов. И в то же время Президент Беларуси говорил о его видении, исходя из геополитической ситуации, исходя из развития мировых процессов, того, как будет, должно и может выстраиваться новое пространство этих интеграционных объединений", - добавила Мария Захарова.-0-