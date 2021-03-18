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18 марта 2021, 10:44

Законодательные новации в сфере нацбезопасности и охраны общественного порядка обсуждаются у Лукашенко

Во время совещания
Во время совещания

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка обсуждается на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что полтора месяца назад уже обсуждались вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы. "Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям - уголовного, трудового и прочего законодательства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Речь не должна идти только о закручивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Объективная основа для совершенствования законодательства - запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране, отметил Александр Лукашенко. При этом требование Президента остается неизменным: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

После состоявшегося ранее совещания в сжатые сроки в парламенте, Администрации Президента, Государственном секретариате Совета безопасности и других ведомствах подготовлено около десяти законопроектов. Как отметил глава государства, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.

В качестве примера оперативности по изменению законодательства Александр Лукашенко привел Российскую Федерацию. "На примере увиденного в конце прошлого года в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно", - сказал Президент. В частности, он упомянул о принятии закона по противодействию героизации нацизма. "Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?" - заметил белорусский лидер.

"Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий, - обратил внимание белорусский лидер. - На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования".

Перед участниками совещания - руководителями правительства, парламента, судейского корпуса и правоохранительных ведомств - глава государства поставил ряд вопросов. "Какие основные изменения планируются в уголовном законодательстве? Насколько системно оно пересмотрено? В полной ли мере обеспечивается охрана конституционного строя?" - спросил Александр Лукашенко.

"Люди должны знать эти изменения законов, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Глава государства также поинтересовался, какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Александра Лукашенко также интересует, что сделано для наведения порядка в адвокатуре. "Основная задача этого правового института - защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? - обозначил вопрос Президент. - Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват - отвечай, не виноват - иди работай".

Кроме того, Президент поинтересовался, что еще необходимо, чтобы граждане страны могли спокойно жить и работать, а госслужащие, военные - выполнять свой долг. "Вот эти вбросы в интернет - персональные данные, угрозы семьям, детям - это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко в начале совещания отметил, что во исполнение поручений главы государства проведен масштабный пересмотр законодательства. Правовые нормы изучались в преломлении как на события послевыборного периода, так и на необходимость предупреждения новых возможных форм деструктивной активности. Эта работа велась по нескольким направлениям. На площадках Администрации Президента и Государственного секретариата Совета безопасности были созданы две рабочие группы. Первая занималась совершенствованием кодекса по вопросам уголовной ответственности, вторая координировала деятельность по корректировке законодательства в сфере общественной безопасности. Между группами было налажено постоянное взаимодействие.-0-

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