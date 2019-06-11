Заместителем госсекретаря Совета безопасности назначен Александр Рахманов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем государственного секретаря Совета безопасности Александра Рахманова, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Рахманов работал в должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.

"Вы хорошо понимаете, почему я остановился на вашей кандидатуре. Тут даже какой-то закулисный был спор. То ли кто-то недоволен был, почему я на вашей кандидатуре остановился, а не на чьей-то другой. Кстати, и Юрий (Юрий Караев, назначенный министром внутренних дел. - Прим. БЕЛТА) тоже рекомендовался на эту должность. Я выбрал вас, потому что вы знаете эту работу (ранее работал в структуре Совбеза. - Прим. БЕЛТА). Это непростая работа. И даже несмотря на ваш следственный опыт. Все-таки там, на месте, это работа живая, с людьми. Здесь тоже живой работы хватает. Но здесь и большая кабинетная - управленческая, специфическая работа. И я подумал, если Караева туда направить, может погибнуть, потому что надо привыкнуть", - рассказал Президент о причинах кадрового решения.

"Это один из факторов. И когда мне доложили о том, что вы могли бы работать на этой должности, конечно, я нисколько не сомневался, исходя из вашего опыта. Наверное, это будет для Госсекретариата как раз то, что нужно. Не надо входить в курс дел. Человек вернулся в тот коллектив, в котором работал, система понятна. Вы эту систему хорошо знаете, даже шире", - добавил глава государства.

Александр Рахманов позже пояснил журналистам, что будет курировать деятельность силового блока: подразделений Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Одно из направлений деятельности Государственного секретариата Совета безопасности - это координация работы правоохранительного, силового блока и иных государственных органов в части борьбы с преступностью и коррупцией, обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. В этой связи сегодня состоялся разговор у главы государства, были даны поручения о необходимости совершенствования реализуемых мер в этих сферах, повышения эффективности тех способов и механизмом, которые выработаны и реализуются Госсекретариатом в части координации деятельности других государственных органов", - рассказал он.

Александр Рахманов подчеркнул, что глобальных проблем нет ни в одном правоохранительном органе страны. В то же время их слаженная работа зависит от конкретных сотрудников, поэтому важно работать с ними и уделять необходимое внимание повышению их профессионализма. "Что мы и будем делать", - резюмировал он.-0-