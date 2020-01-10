Замгендиректора БЕЛТА Сергей Адерихо в числе работников СМИ удостоен Благодарности Президента

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители средств массовой информации удостоены Благодарности Президента Беларуси за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Благодарностью Президента отмечены заслуги заместителя генерального директора по идеологической работе республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Сергея Адерихо, обозревателя политического дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Юлии Бешановой, ведущего дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Ольги Куришко.
Удостоены Благодарности Президента также заместитель директора дирекции информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио Национальной государственной телерадиокомпании Надежда Лысенко, обозреватель отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик, редактор отдела редакции газеты "Звязда" Ольга Медведева и корреспондент специальный главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании Елена Насачева.-0-