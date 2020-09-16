16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", - сказал глава государства.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели.-0-