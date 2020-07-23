Зарплаты, занятость, цены - Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов

23 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости решения самых значимых для общества вопросов, касающихся заработной платы, занятости и цен. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, - зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей, - сказал Президент. - Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел".

О заработной плате: обещанный минимум достигнут

Александр Лукашенко отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей (лишь Могилевская область не дотянула Br7 до тысячи). "Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы", - продолжил Президент.

Глава государства привел в качестве примера отдельные категории работников (например, воспитатели детских садов), которые, несмотря на значительную нагрузку, все еще не получают тысячу рублей. Таких граждан Президент поручил поддержать, изыскав при необходимости дополнительные финансовые источники. "Найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей. Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет, - добавил Александр Лукашенко. - Прошу доложить: какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь".

Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость решить застарелую проблему, когда рост зарплаты опережает рост производительности труда.

О занятости: удалось не допустить катастрофы

Что касается вопросов занятости, то глава государства констатировал отсутствие серьезных проблем. "В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе, - отметил Александр Лукашенко. - Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей".

В то же время Президент подчеркнул недопустимость массовых увольнений сотрудников. "Люди на предприятии - их нельзя выкидывать на улицу, но они должны работать. Их надо обеспечить работой. Если на предприятии не хватает традиционных видов работ, то в Минске и в других городах, на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей", - поставил задачу глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно экспортировать и получить значительную денежную выручку. В этой связи Президент потребовал организовать качественную и своевременную уборочную кампанию и дал соответствующие поручения ответственным должностным лицам.

Лукашенко: в этом году небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране "В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси, - отметил глава государства. - Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране".

Вместе с тем глава государства выразил обеспокоенность ситуацией в промышленном секторе. По мнению Президента, промышленность должна воспользоваться преимуществами того, что в Беларуси не было остановлено производство. "Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился, - сказал глава государства. - Раз спрос на сырье, материалы, металлы и прочее уменьшился, значит и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье дешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают другие".

О ценообразовании - оно остается на особом контроле руководства

Президент потребовал от правительства и местных органов власти держать на особом контроле вопросы ценообразования. "Ситуация, конечно, не критичная, но есть вопросы", - отметил Александр Лукашенко.

Руководители областей должны проинформировать Президента о том, как на местах реализуются недавно принятые точечные решения о поддержке занятости и стимулировании экономической активности в целом. "Мы предоставили губернаторам, председателям городских и районных исполкомов чрезвычайные полномочия. Действуйте! Доложите, как вы их использовали, ведь дополнительные полномочия - это дополнительная ответственность", - сказал глава государства.

"Перед нами стоят абсолютно земные задачи. Человек должен ходить на работу, получать достойную зарплату - заработанную, а предприятия - эффективно развиваться", - подытожил белорусский лидер.-0-

Головченко: своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что перед новым составом правительства главой государства были поставлены задачи. Главная из них - не допустить падения экономики.