Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-лейтенант Станислав Зась освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ №1 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 3 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщалось БЕЛТА, Станислав Зась с января заступил на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-

Зась с 1 января заступает на должность генсекретаря ОДКБ Процесс назначения представителя Беларуси генеральным секретарем ОДКБ занял почти год и сопровождался слухами и спекуляциями в СМИ.