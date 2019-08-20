"Защита жизни и прав человека" - Лукашенко напомнил о первостепенной задаче правоохранителей

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита жизни и прав человека является первостепенной задачей правоохранительной системы, подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что в основе всей политики государства всегда были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему. Глава государства добавил, что постоянно говорит об этом не ради популизма или пиара. "Если вы так думаете, вам во власти делать нечего. Еще раз подчеркиваю: главное - это человек, главное в нашей политике в отношении этого человека - это справедливость. Защита его прав, жизни - это первостепенная задача правоохранительной системы. А доверие к этой системе со стороны населения является одним из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий всех сотрудников силовых органов. Крайне важно это доверие сберечь, что невозможно без строжайшего соблюдения закона на всех стадиях работы", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что правоохранители в первую очередь обязаны обеспечивать презумпцию невиновности, в то же время должен работать принцип неотвратимости наказания за преступление. "Именно этого требует от нас народ, на верность которому мы присягали, - заметил он. - Тем более что сегодня правоохранительные органы обеспечены всем необходимым для работы. Поэтому люди и государство вправе рассчитывать на соответствующий результат".-0-