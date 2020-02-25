Защитить граждан и не допустить влияния извне - Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности усилит работу по недопущению деструктивного влияния на Беларусь извне. Об этом сообщил журналистам Сергей Теребов, которого глава государства назначил первым заместителем председателя КГБ, передает корреспондент БЕЛТА.

До этого Сергей Теребов был начальником управления КГБ по Гомельской области. Вместо него эту должность займет Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.

"Должность первого заместителя председателя предусматривает решение задач исключительно в компетенции КГБ, в числе которых организация контрразведывательной деятельности, борьба с терроризмом и ряд иных. С учетом этого направления работы были конкретизированы, - рассказал Сергей Теребов. - Каждый год вносит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Но необходимо учитывать все-таки транзитный характер нашей республики. Основной задачей будет недопущение деструктивного влияния извне. На этом будут сосредоточены основные усилия в работе".

Беседуя с руководством комитета, глава государства отдельно остановился на вопросах борьбы с коррупцией. "Здесь была обозначена необходимость добывания исчерпывающей информации о противоправной деятельности фигурантов, недопустимости формализма, шаблонности в работе, дублирования задач правоохранительных органов", - рассказал первый зампредседателя КГБ.

Кроме того, Александр Лукашенко затронул организацию кадровой работы в комитете. Президент подчеркнул, что должна обеспечиваться преемственность, а уровень подготовки сотрудников - постоянно совершенствоваться.

Сегодня также был назначен первый заместитель министра внутренних дел. Им стал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Геннадий Казакевич. Он отметил, что в структуре преступности львиную долю занимают общеуголовные преступления: кражи, грабежи, разбои, убийства, причинение телесных повреждений. Поэтому главная задача, которую поставил Президент, заключается в сохранении жизни, здоровья и собственности граждан. "В последние несколько лет наметились положительные тренды снижения количества именно этих преступлений. Мы должны всяческие это укреплять", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Министерству внутренних дел предстоит усилить работу и в противодействии коррупции. Александр Лукашенко подчеркнул, что она должна носить системный характер. "Мы должны заниматься преступлениями, которые наносят наибольший вред интересам государства и общества, а не мелкой бытовой коррупцией", - пояснил первый замминистра.-0-