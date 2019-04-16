Завершился официальный визит Лукашенко в Турцию

16 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил официальный визит в Турцию. Самолет главы государства вылетел из Международного аэропорта Анкары Эсенбога, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко провел сегодня в Анкаре переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили весь спектр важных тем двусторонней повестки дня с акцентом на развитие торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации.
"Наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах. Главное сейчас профильным министрам, правительству исполнить наши договоренности. Полагаю, что нынешний уровень развития партнерства позволяет ставить еще более амбициозные цели", - сказал Александр Лукашенко по итогам переговоров.
Стороны договорились в течение нескольких лет нарастить двусторонний товарооборот до $1,5 млрд. По итогам прошлого года он составил $984 млн. По мнению президентов, эта цель выполнима, ведь у белорусско-турецких отношений потенциал гораздо больше текущих показателей.
Параллельно визиту Александра Лукашенко в Анкаре состоялся бизнес-форум, на котором представители компаний и предприятий Беларуси и Турции обсудили реализацию текущих проектов и новые перспективы сотрудничества. По итогам переговоров и встреч были заключены контракты на $325 млн.-0-
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