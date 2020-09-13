"Здесь воспитываются патриоты страны" - Лукашенко поздравил с 30-летием пионерскую организацию

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с 30-летним юбилеем Белорусской республиканской пионерской организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Это праздник талантливых и целеустремленных мальчиков и девочек, которые сегодня с гордостью носят пионерский галстук. Это трогательная дата для нескольких поколений взрослых, сохранивших самые теплые воспоминания о школьных годах", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Белорусская республиканская пионерская организация бережет и приумножает лучшие традиции детского движения. "Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей родной Беларуси, которые всегда готовы быть первыми в учебе, спорте, культуре и искусстве, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: в стране созданы все условия для самореализации детей и молодежи, они могут получить качественное образование, освоить любую профессию. "Пионерия учит делать первые шаги, но только от вашей настойчивости и трудолюбия зависит успех в будущем. Учитесь, дружите, уважайте старших и берегите нашу прекрасную Беларусь", - пожелал Александр Лукашенко.-0-