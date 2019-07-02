Зеленский пригласил Лукашенко на Форум регионов в Житомир

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение Президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", - сказал Игорь Кизим. Он уточнил, что Президент Украины Владимир Зеленский направил официальное приглашение Президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии. "Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств", - отметил посол.
Он добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого крупного события.-0-
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