"Желаем достойно пройти этот путь" - Лукашенко поддержал стремление Сербии вступить в ЕС

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь с уважением относится к стремлению Сербии вступить в Европейский союз. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приветствовал недавнее подписание Сербией соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС и подчеркнул, что Беларусь для Сербии - искренний друг в Евразийском экономическом союзе.

"В то же время мы с уважением относимся к стремлению вашей страны вступить в Европейский союз и желаем вам достойно пройти этот путь. Дай бог, чтобы у вас получилось то, чего вы хотите", - сказал Александр Лукашенко.

В конце октября Сербия и ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле. В Европейском союзе заявили, что это решение сербской стороны противоречит ее стремлению стать членом ЕС. Глава белорусского государства считает, что Сербия разберется с подобными ультиматумами самостоятельно. "Вы умные, талантливые люди. Вы сможете все взвесить. Если вам будет выгодно при ультиматуме сотрудничать с Европейским союзом, вы будете сотрудничать с ним. Если вам окажется выгоднее иметь дело с Евразийским экономическим союзом, вы будете сотрудничать с ним. Но, увы, у вас, как и у нас, участь лететь на двух крыльях. У вас, никуда от этого не деться, должны быть хорошие отношения прежде всего с соседями, какие бы они ни были", - считает Президент.

Он отметил, что все стремятся развивать хорошие отношения с ЕС, в том числе Беларусь, Россия и Китай. "Мы понимаем, в какой ситуации вы находитесь", - добавил Александр Лукашенко. Значительные объемы торговли у Сербии именно со странами Европейского союза, этот рынок практически невозможно заменить, обратил внимание глава государства.

"В этом бурном мире надо быть шустрым, быстрым, ориентироваться, чтобы выжить в борьбе гигантов. Поэтому мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с Европейским союзом, и с Евразийским экономическим союзом", - резюмировал глава государства.

"Не торопитесь, немножко потерпите - и Сербия будет процветающей. Только старайтесь больше не переворачивать страну: на улицах счастье не делается. Слушайте всех, но живите своим умом. К сожалению, в нашем тесном бешеном мире друзей очень мало, а может быть, и нет. Поэтому надо жить своим умом, слушая всех, и действовать исходя из собственных интересов", - добавил Президент.-0-