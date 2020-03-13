"Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

"Мы с вами когда-то договаривались, что, войдя в курс дела, освоившись, вы доложите о ситуации и скажете, что необходимо. Думаю, вы уже, анализируя итоги прошлого года, можете сделать соответствующие выводы и сказать, что нам еще надо сделать в органах внутренних дел, чтобы милиция работала более эффективно", - сказал Александр Лукашенко.

Юрий Караев

Глава государства отметил, что недостатков хватает по всех органах власти, в том числе и милиции. "Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве", - убежден Президент.

По его словам, дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз. "Нам надо смотреть подальше - чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе".-0-

Итоги встречи

В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев По данным МВД за прошлый год, в структуре преступности преобладали менее тяжкие (67,6%) и не представляющие большой общественной опасности (почти 21%) уголовно наказуемые деяния.

МВД увеличит число участковых в сельской местности за счет сокращения сотрудников уголовного розыска Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Караев объяснил, почему на две недели ограничил контакты и был под медицинским наблюдением Министр обратил внимание, что в сложившейся ситуации каждый гражданин должен особо внимательно относиться к своему здоровью, придерживаться ответственного поведения по отношению к окружающим. Пример такого поведения Юрий Караев продемонстрировал лично.