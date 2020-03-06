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Президент
06 марта 2020, 12:09

"Жена узнала пару дней назад" - спасатель о мужественном поступке, который Лукашенко привел в пример

Александр Лукашенко вручает Олегу Бойничеву орден "За личное мужество"
Александр Лукашенко вручает Олегу Бойничеву орден "За личное мужество"

6 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Во время вручения государственных наград Президент Беларуси Александр Лукашенко привел в качестве примера поступок сотрудника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям капитана внутренней службы Олега Бойничева, который удостоен ордена "За личное мужество", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мира не бывает без тех, кто служит народу и умеет его защищать. Мы хорошо помним, кто сохранил нам свободу 75 лет назад. Белорусы благодарны ветеранам за их подвиг и чтят героическое поколение наших отцов и дедов. С уверенностью могу сказать, что дети и внуки солдат-победителей достойны их", - сказал глава государства.

В качестве примера он привел поступок Олега Бойничева, который вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил взрыв на железной дороге. Когда с рельсов сошли несколько цистерн с взрывоопасным газом, они сумели ликвидировать утечку. "Такие мужественные и смелые люди сегодня берегут мир и покой белорусов. Честь им и слава!" - подчеркнул Президент.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА Олег Бойничев признался, что ему очень приятно получать высокую награду лично от главы государства. По словам капитана, в момент чрезвычайной ситуации ни он, ни его коллеги не волновались, а просто действовали. "Мы были уверены в своих действиях, оборудовании, экипировке. Работали спокойно, слаженно. Ни у кого не было эмоционального напряжения. Все делали свою работу", - отметил он.

Олег Бойничев вспомнил, как развивались события. Поступило сообщение, что на участке железнодорожных путей между Оршей и Витебском поезд сошел с рельсов. В тот день капитан был в составе оперативной группы. "Определили, что есть опасность взрыва - одна из цистерн была перевернута. Из нее исходил газ под давлением", - описал он ситуацию. Неоднократно предпринимали попытки ликвидировать утечку. В результате удалось получить доступ к цистерне и оперативно устранить течь с помощью химика-дозиметриста аварийно-спасательного отряда.

Отвечая на вопрос, как к его опасной работе относятся супруга, родственники и друзья, Олега Бойничев признался, что дома о своих трудовых буднях старается не распространяться - бережет нервы. "Даже об этой чрезвычайной ситуации жена узнала буквально пару дней назад. Она была в курсе, что тогда я работал в Витебске, был в командировке. Только когда начали поступать поздравления с наградой, пояснил, что за ситуация была. Родственники и близкие реагируют по-своему на мою работу. Стараюсь им меньше рассказывать, дома занимаюсь в основном бытовыми делами", - добавил он.-0-

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