"Звонил моим друзьям, коллегам, родственникам". Эйсмонт о том, как журналист CNN добивался интервью с Лукашенко

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1" рассказала о том, как настойчиво журналист CNN Мэтью Чанс добивался интервью с главой белорусского государства Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Наталья Эйсмонт напомнила, что просьба об интервью от CNN прозвучала в августе во время "Большого разговора с Президентом". "Тогда задали свой вопрос, один из многих одинаковых, и при этом попросили у главы государства интервью. Это просто беспроигрышный вариант. Конечно, Президент им в прямом эфире на весь мир это интервью пообещал", - сказала пресс-секретарь.

Но до 9 августа 2021 года, по словам Натальи Эйсмонт, была еще достаточно большая и очень интересная история. "Мэтью Чанс человек крайне настойчивый в этом плане. Начиная где-то с января - февраля 2021 года он настойчиво писал, звонил. Не только мне напрямую. Но и моим друзьям, моим коллегам, моим родственникам, найдя их номера телефонов. В первую очередь, конечно, я имею в виду председателя Белтелерадиокомпании, моего супруга, но тем не менее. И по всем имеющимся каналам он договаривался об организации этого интервью. Уверяя просто, что это совершенно уникальнейший шанс для нас для всех сделать так, чтобы весь западный мир услышал Президента Беларуси", - рассказала она.

"То, что было дальше, всем давно известно. Само интервью прошло тоже весьма специфически", - заметила пресс-секретарь.

Она не исключает, что западные журналисты в том числе параллельно осваивают и актерское мастерство. "Потому что они к нам приезжают и каждый имеет свой абсолютно ярко выраженный и очень серьезно выверенный образ. Я оканчивала Белорусскую государственную академию искусств и знаю, о чем говорю. Они этот образ выдерживают от начала до конца, вне зависимости от того, как идет интервью. Это не может не наталкивать на определенные мысли", - сказала Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь рассказала, что после интервью журналисту CNN Мэтью Чансу Александр Лукашенко сказал, что это был один из самых подготовленных журналистов за всю его президентскую деятельность. "Тут я скажу, оставив многоточие, что не только в журналистском плане этот человек был подготовленный. Но это наше предположение. Конечно, в первую очередь Мэтью удивил именно этим сочетанием: такой совершенно какой-то безудержной настойчивости и того продукта, который этот журналист выдал в эфире. Просто, честно говоря, это нам, наверное, сложно представить. Ты прилагаешь такие усилия, чтобы потом выдать то, что вышло… Пускай так. И для нас для всех это тоже опыт", - резюмировала пресс-секретарь.

Она также вспомнила и о последовавшем далее интервью Александра Лукашенко "Би-би-си". О нем тоже просили достаточно давно, но абсолютно в классическом формате - присылали запросы в пресс-службу Президента, МИД. Так случилось, что перед интервью на белорусско-польской границе по ситуации с беженцами работала именно та съемочная группа, которая запрашивала интервью.

"Мы посмотрели их репортажи. Относительно общей риторики полуторагодичной в отношении Беларуси в западных СМИ, эти репортажи были достаточно взвешенными. И плюс конечно мы рассчитывали, что свою роль сыграет наша открытость. Потому что они прекрасно понимали, что сотни журналистов находятся с белорусской стороны, а с польской не находится никого, - отметила Наталья Эйсмонт. - На фоне всего происходящего мы подумали: ну хорошо, люди будут возвращаться, они все видели своими глазами, ну пойдем навстречу. Организуем им разговор, посмотрим, что из этого получится. Что из этого получилось, также, конечно, все видели".-0-