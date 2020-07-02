10-я больница Минска с 6 июля начинает работу в обычном режиме

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10-я городская клиническая больница Минска с 6 июля начинает работу в обычном режиме многопрофильного стационара, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"С понедельника начнут прием пациентов для консультаций и госпитализации отделения аллергологии и профпатологии, эндокринологии, торакальной хирургии, гинекологическое, гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии (для больных инфарктом миокарда), неврологическое, психиатрическое, хирургические и отделение микрохирургии глаза. Кроме того, открываются амбулаторные отделения: Республиканский центр профпатологии и аллергологии, городское отделение медицинской реабилитации - Клинический центр традиционной восточной медицины", - рассказали в пресс-службе Минздрава.

В связи с тем, что наплыва пациентов при улучшении эпидемиологической ситуации не ожидается, специалисты приняли решение освободить 10-ю больницу для пациентов с профильными заболеваниями. В обычном режиме работы это учреждение здравоохранения рассчитано почти на 1,1 тыс. пациентов и сегодня вполне может снова выполнять роль обычного многопрофильного стационара. Но для этого учреждение должно пройти санитарную обработку. "В связи с тем, что в больнице необходимо было провести санитарно-противоэпидемические мероприятия заключительной дезинфекции, с 26 июня госпитализация пациентов не проводилась. Исключения составляли прибывшие в больницу для оказания срочной хирургической помощи", - отметили в Минздраве.

Также в учреждении здравоохранения в эти дни проводилась выписка и переводы пациентов в другие стационары и реабилитационные центры. "173 человека переведены в другие стационары для дальнейшего лечения. Это пациенты, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и продолжении лечения", - уточнили в Минздраве. Часть пациентов выписана в связи с выздоровлением, а также на амбулаторный этап долечивания в связи с легкой формой заболевания. В министерстве напомнили, что на амбулаторный этап переводятся пациенты, которые не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении, независимы от кислородной поддержки, с положительной динамикой, в том числе по результатам обследований.

Информация о пациентах, направленных для амбулаторного лечения в домашние условия, передается в комитет по здравоохранению, а их эпикризы - в поликлинику по месту жительства для организации дальнейшего наблюдения. Медицинские мобильные (контактные) бригады, которые созданы при каждой поликлинике (врач, фельдшер, медсестра), продолжат ведение этих пациентов в домашних условиях.-0-