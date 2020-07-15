11-я горбольница Минска с 17 июля начнет работать в обычном режиме

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11-я городская клиническая больница Минска с 17 июля начинает работу в обычном режиме многопрофильного стационара, сообщила сегодня журналистам главный врач Жанна Казаченок, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас до 12.00 состоялась заключительная выписка пациентов из инфекционных отделений. Сегодня проведем заключительную дезинфекцию, завтра будем отмывать корпус, и 17 июля у нас уже запланирована госпитализация плановых пациентов для проведения реабилитационного лечения кардиологического, неврологического и травматологического профилей", - рассказала Жанна Казаченок.

По ее словам, с 29 апреля по 15 июля в клинике пролечилось 1,3 тыс. пациентов с CОVID-19. "Основная возрастная категория - от 50 до 59 лет", - отметила главврач.

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