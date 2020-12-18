240 тракторов на дороге: МТЗ отправит 20 декабря в Витебскую область крупную партию техники

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебскую область 20 декабря отравятся 240 тракторов BELARUS. До мест назначения техника поедет своим ходом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.

"Сделать передачу тракторов торжественной - наше совместное решение с Витебским облисполкомом. Тем более что одним из условий поставки в контрактах прописан самовывоз. День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах - все-таки для движения колонн в составе нескольких десятков единиц техники нужны определенные условия", - рассказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

Отгрузка тракторов планируется из Минска (74 единицы), поселка Обчак (100 единиц) и Сморгони (66 единиц). Первая колонна выдвинется с проходной МТЗ в направлении трассы Минск - Витебск, вторая - по трассе Брест - Москва, третья - по трассе Сморгонь - Свирь. Во главе каждой колонны поедут энергонасыщенные машины BELARUS-3522.

Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники, в том числе 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму Br42,8 млн. Машины отправятся в адрес почти 40 агропромышленных организаций области, в том числе на Глубокский молочно-консервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат. Оставшиеся после массовой отгрузки 20 декабря тракторы планируется доставить в Витебскую область до конца года.

"Массовая отгрузка тракторов удачно совпала с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам. И мы совместно с Витебским облисполкомом воспользовались, скажем так, экономическим поводом, чтобы поднять настроение нашим работникам и жителям столицы - завтра, 19 декабря, на призаводской площади МТЗ начнет работать "Кiрмаш святочнага настрою", - отметил Виталий Вовк. - На ярмарке будут сувениры и продукты питания производства нашего комбината общественного питания. Также к нам приедут предприятия Витебской области, чтобы предложить свою продукцию. Думаю, такое предновогоднее сотрудничество с регионами - и в поставках техники, и в создании праздничной атмосферы - может стать доброй традицией".

Кроме того, 19 декабря на призаводской площади состоится концерт коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры МТЗ, а также выступление конкурсантов и призеров заводского конкурса "Пой BELARUS!". А 20 декабря продет торжественное награждение победителей фотоконкурса "Дети BELARUSов".-0-