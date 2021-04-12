"3,2,1. Поехали!": в Гродно в День космонавтики запустили копию космического корабля "Восток-1"

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в День космонавтики запустили уменьшенную копию космического корабля "Восток-1", передает корреспондент БЕЛТА.

Праздновать День космонавтики в необычном формате - запусками копий космических кораблей и моделей ракет - давняя традиция кружковцев-ракетомоделистов Гродненского областного центра технического творчества. В импровизированный космодром превратилось ровное поле в пригороде Гродно, где и раньше часто проводились соревнования по ракетомодельному спорту.

"Всегда отмечаем этот день. На сей раз дата особенная - 60 лет со дня первого полета человека в космос. Поэтому и подготовили точную копию корабля "Восток-1", на котором совершил полет Юрий Гагарин. Модель в масштабе 1:25 изготовлена вручную", - рассказал заведующий отделом спортивно-технического моделирования областного центра технического творчества Александр Липай.

Создавали ее несколько месяцев: очень важно не просто скрупулезно передать все детали, но и сделать по-настоящему летающую модель. На ее изготовление ушло 32 листа формата А1.

После обратного отсчета и дружной команды "Поехали!" ракета стартовала ровно в 9:07. Именно в это время в 1961 году с "Байконура" в космос полетел настоящий "Восток-1". Модель ракеты поднялась на несколько десятков метров. От нее отделились ступени, на парашюте спустился модуль с космическим аппаратом.

Также состоялись запуски шоу-моделей и спортивных моделей ракет, изготовленных занимающимися в кружке. Также представили модель ракеты, напечатанной на 3D-принтере. Новые технологии позволяют экономить время при работе.

"Детям интересна космическая тема и моделизм. В кружке занимаются почти три десятка мальчишек и девчонок", - отметил Александр Липай. Он подчеркнул, что детей привлекает возможность, прежде всего, поработать различными инструментами, понять принципы моделизма, создать собственную летающую модель. Кроме того, моделизм - это спорт. И гродненские спортсмены одни из лидеров в мире. Например, сам Александр Липай - многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы, этапов Кубка мира. Есть чемпионы и призеры планетарных и континентальных первенств и среди его воспитанников.

Сегодня следом за праздничными стартами состоялись и внутрикружковые соревнования. Международные турниры из-за пандемии поставлены на паузу, но гродненские спортсмены ждут возобновления сезона, чтобы вновь побороться за высокие места.-0-

Александр Липай

Фото Леонида Щеглова