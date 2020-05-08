35 лет назад был открыт архитектурно-скульптурный комплекс "Минск - город-герой"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архитектурно-скульптурный комплекс "Минск - город-герой" открылся в белорусской столице 8 мая 1985 года - к 40-летию Победы над фашистской Германией.

Обелиск высотой 45 м установлен на пересечении проспектов Победителей и Машерова, на возвышенности в начале парка Победы перед зданием Музея истории Великой Отечественной войны. В его верхней части находится изображение звезды и лавровой ветви, внизу на мраморной доске выгравирован текст указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 года о присвоении Минску почетного звания "Город-герой": "За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков присвоить городу Минску почетное звание "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Рядом на невысоком постаменте находится бронзовая скульптура женщины высотой 5,5 м - обобщенный образ Родины-матери, символизирующий Победу.

В создании памятника участвовали скульптор В.Занкович, архитекторы В.Крамаренко, В.Евсеев, В.Романенко.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 года №578 обелиск "Минск - город-герой" внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В апреле 2010 года за обелиском началось строительство нового здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, торжественная церемония открытия которого состоялась 2 июля 2014 года.

Новое здание музея Великой Отечественной войны вместе со стелой "Минск - город-герой" составляют единый функциональный и архитектурный ансамбль: лучи центрального фасада здания музея, обращенного к обелиску, напоминают салют Победы.

Традиционно в честь Дня Победы и Дня Независимости Республики Беларусь у стелы "Минск - город-герой" проходит военный парад, вблизи обелиска запускают праздничный салют.-0-