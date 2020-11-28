28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 600 заявлений подали минчане-очередники на 185 квартир в Смолевичах за две недели со старта приема документов. Такие цифры озвучил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

По словам Дмитрия Микуленка для нуждающихся в ближайшей перспективе запланирован ввод 11 домов. Также в Смолевичах появятся и объекты социальной инфраструктуры.

"В общей сложности в этом и следующем годах в Смолевичах будет начато возведение 11 домов. Будущей весной приступим к строительству детского сада в новом микрорайоне города-спутника. Предполагаем, что этот объект вырастет за год. Также в следующем году намечено сдать школу, которую возводит неподалеку Минская область. Таким образом, у новоселов будет помимо жилья и необходимая социальная инфраструктура".- отметил первый заместитель председателя Мингорисполкома.-0-