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75 лет назад был освобожден Гомель

Регионы 26.11.2018 | 07:02

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад в годы Великой Отечественной войны 26 ноября 1943 года во время Гомельско-Речицкой наступательной операции был освобожден Гомель.

В освобождении города участвовали 4-я стрелковая дивизия (полковник Д.Д.Воробьев) 25-го стрелкового корпуса; 115-й укрепрайон (генерал-майор Ф.П.Пичугин) 11-й армии; 102-я стрелковая дивизия (генерал-майор А.М.Андреев) 29-го стрелкового корпуса 48-й армии Белорусского фронта; бойцы ряда отрядов и бригад Гомельского партизанского соединения (командир И.П.Кожар).

Вот как рассказывал об этих событиях маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский: "В полосе действий войск фронта, в границах Беларуси на основном и очень для нас важном направлении находился крупный областной промышленный центр Гомель. Быстрое овладение этим городом являлось важной задачей по оперативным и политическим соображениям. Это учитывал и противник, который принял все меры к удержанию за собою города и окрестностей. Гомель был расположен в полосе основной обороны немцев. Они превратили его в мощный опорный пункт. Наши попытки овладеть Гомелем с ходу не увенчались успехом. И нам пришлось приступить к организации планомерных действий.

Со второй половины октября решением Ставки Верховного Главнокомандования Центральный фронт был переименован в Белорусский и получил основную задачу: приступить к операции по освобождению от гитлеровских захватчиков Беларуси. Для проведения этой большой и сложной операции нужно было, безусловно, в первую очередь обеспечить исходное положение для войск, на что и были направлены наши усилия. В эту задачу входило и освобождение Гомеля…

Наше наступление началось на широком фронте… В целях введения противника в заблуждение, лишения его возможности маневра своими силами наступление наших войск проводилось то на одном, то на другом участке фронта. Широко был применен нами маневр силами и средствами с перебрасыванием наших войск с одного участка на другой. Это позволило хорошо и скрытно подготовить форсирование реки Днепр в районе Лоева, которое блестяще осуществили части 65-й армии. В дальнейшем, развивая успех, войска этой армии в упорных боях овладели Речицей и вместе с частями 48-й армии форсировали реку Березину, создав этим угрозу войскам противника, которые оборонялись на гомельском участке.

Действиями названных армий на левом фланге (в обход Гомеля с юга) и умелыми действиями 3-й армии, которая прорвала оборону противника севернее Гомеля, создалась для гомельской группировки противника угроза окружения. В результате он вынужден был ослабить свои силы в районе этого крупного опорного пункта для ликвидации нависшей угрозы на юго-западе и на севере. Это обстоятельство и помогло соединениям 63-й армии и части сил 48-й армии сломить сопротивление оборонявших город частей гитлеровцев, штурмом освободить Гомель и, преследуя разбитого противника, выйти к реке Днепр".

26 ноября в Москве дан артиллерийский салют в честь освобождения Гомеля.

23 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, было присвоено почетное наименование Гомельских.

Во время операции партизаны Гомельского партизанского соединения, Полесского и Могилевского соединений усилили боевые действия, парализовали движение на железных дорогах Житковичи - Калинковичи, Калинковичи - Жлобин, Овруч - Мозырь, перерезали железную дорогу Могилев - Жлобин и не дали врагу перебросить подкрепление к Гомелю, перекрыли пути отступления из Речицы. Партизаны освободили и удержали до подхода советских частей 34 населенных пункта и переправу через Березину.

Отмечая их заслуги, К.К.Рокоссовский писал: "В процессе всей наступательной операции войск Центрального фронта (переименованного в Белорусский, а затем в 1-й Белорусский) мы поддерживали непрерывную связь с партизанами. Большую помощь в этом оказывал находившийся с нами член Военного совета фронта, начальник штаба партизанского движения, первый секретарь ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко. Партизаны оказывали большую помощь войскам при форсировании рек и захвате плацдармов. Они разрушали коммуникации в тылу врага, чем задерживали подвоз войск противника и переброску их с одного участка на другой. От белорусских партизан мы получали ценные разведданные о группировках и передвижении вражеских войск. По сведениям, получаемым от партизан, наша авиация наносила удары по важным целям. От них же мы узнавали о результатах этих ударов. По мере продвижения наших войск на территории Беларуси партизанские отряды вливались в ряды частей фронта, усиливая их количественно. Да разве перечислить все то, что было сделано для победы над общим врагом этими, в полном смысле слова, народными мстителями".

30 ноября 1943 года Гомельско-Речицкая операция завершилась. В результате нее войска Белорусского фронта прорвали оборону противника в полосе до 100 км в ширину и 130 км в глубину, создав угрозу южному флангу группы германских армий "Центр". Наши войска получили опыт наступательных действий в условиях лесисто-болотистой местности, который в дальнейшем будет использован в операции "Багратион".-0-

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ВОВ, Гомель, история
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