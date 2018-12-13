75 лет назад в годы ВОВ началась Городокская операция

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 75 лет назад, 13 декабря 1943 года, в годы Великой Отечественной войны началась Городокская операция - наступательная операция войск правого крыла 1-го Прибалтийского фронта (генерал армии И.Х.Баграмян).

В районе г.Городок Витебской области главный удар наносили 11-я гвардейская (генерал-лейтенант К.Н.Галицкий) и 4-я ударная (генерал-лейтенант В.И.Швецов) армии. Целью операции был разгром городокской группировки противника (9 пехотных и авиаполевых, 1 танковая дивизии и до 8 специальных и охранных батальонов 3-й танковой армии) и ликвидация угрозы окружения 4-й ударной армии, вклинившейся в оборону противника западнее Городка.

Встречными ударами 11-я гвардейская и 4-я ударная армии отрезали и 17 декабря уничтожили вражескую группировку севернее железнодорожной станции Бычиха Меховского района. 24 декабря 11-я гвардейская армия с боем овладела сильным опорным пунктом врага Городком.

Операция завершилась 31 декабря. В ее результате были уничтожены 4, понесли большие потери 7 вражеских дивизий, противник отброшен более чем на 60 км, советские войска перерезали железную дорогу Полоцк - Витебск. Были созданы благоприятные условия для развития дальнейшего наступления на витебском направлении.

24 декабря 1943 года в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. 12 советским частям и соединениям Красной Армии присвоены почетные наименования "Городокские".-0-