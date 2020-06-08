А дороги серою лентою вьются

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 8 июня 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:07 Число зараженных COVID-19 в России превысило 476 тыс. В мире
11:00 Под Житковичами хулиганы сожгли охотничьи вышки и угрожали начальнику хозяйства Происшествия
10:55 Китай сделает свою вакцину от COVID-19 доступной для всего мира В мире
10:44 Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН Общество
10:42 Ветеринарный препарат для лечения мастита создали ученые БГУ Общество
10:22 Самый большой задекларированный жителем Витебской области доход превысил Br290 тыс. Регионы
10:21 После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе расформируют полицию В мире
10:18 Трехлетний ребенок пострадал в аварии в Лиде Происшествия
10:02 "Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь Экономика
09:49 Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров Общество
09:47 Волонтеры БРСМ благоустроят детские площадки в Гомельской области Регионы
09:45 В Европе прошли многотысячные акции протеста, десятки задержанных В мире
09:28 В Калинковичском районе женщина упала в колодец Происшествия
09:16 Под Чаусами водителя легковушки выбросило через багажник во время аварии Происшествия
09:12 Виталий Лисакович признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в мае Спорт
09:06 Двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну вводится в Великобритании В мире
09:00 "Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице Общество
08:49 В Сиэтле машина въехала в толпу протестующих, водитель открыл огонь В мире
08:45 Традиционное и современное - цикл лекций об искусстве проведут во дворце Румянцевых и Паскевичей Культура
08:26 В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с коронавирусом В мире
08:14 День бесплатных консультаций по вопросам недвижимости проведут в Брестской области 9 июня Регионы
08:04 В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр Происшествия
08:04 Шторм Cristobal обрушился на побережье Луизианы и Флориды В мире
08:00 Картина выходных: рабочая поездка Президента в Могилев, поддержка бизнеса и "Лето зовет" Общество
07:44 В Бразилии за сутки зарегистрировано почти 19 тыс. новых случаев коронавируса В мире
07:32 В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против COVID-19 В мире
07:19 Цена нефти Brent превысила $43 В мире
07:14 В Хотимском районе утонула девушка Происшествия
07:04 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн В мире
07:02 Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 июня 2020, 07:09

А дороги серою лентою вьются

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
На службе у природы
Преданные делу

Использование современной техники и технологий, а главное – штат квалифицированных кадров позволяют Дорожно-строительному управлению №32 ежегодно выполнять доведенные показатели, работая на объектах районного, областного и республиканского значения.

Курс на обновление

ДСУ №32 – один из четырех филиалов ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г. Брест". Для выполнения работ предприятие имеет в Дрогичине мощную промышленную базу. Здесь сосредоточены складские помещения, гаражи, мастерские по ремонту техники, административное здание, а также полный комплект дорожно-строительной техники.

– У нас широкий спектр работ. Кроме укладки нового асфальта, занимаемся установкой барьерного ограждения, устройством земляного полотна, фрезерованием асфальтобетонного покрытия, – перечисляет директор ДСУ №32 Владимир Мацкевич. – В 2019 году завершили важные объекты как районного, так и республиканского значения. Выручка предприятия составила почти 6 млн рублей.

Так, за прошлый год выполнено благоустройство перекрестка улиц Шоссейная, Днепро-Бугская и Богдановича в Дрогичине с установкой светофора и переулка Энергетиков, улиц Березовой и Богушевича. Велись работы по объекту "Западный обход г. Бреста", в районе индивидуальной застройки микрорайона Вычулки-Ямно и жилого района №5 в Бресте, а также на участке автомобильной дороги "Р-80 Слобода- Паперня, км 11,7- км 13,3".

На счету предприятия – реконструкции участков автомобильной дороги в соседней Украине на объектах "М-21 Выступовичи–Житомир–Могилев-Подольский (через Винницу) 4,344-км 11+00", "Т-10-01 Ворзель–Забучье–Киев–Чоп, км 0,000–км 12,400".

Сегодня бригады ДСУ №32 работают на объекте "Автомобильная дорога Р-16 Тюхичи–Высокое–граница Республики Польша (Песчатка), км 20,000–км 41,000". Заняты на строительстве автодороги государственного значения "Н-25 Городище–Ровно–Староконстантинов км 146–630 до Т-18-32/Н-22/–Ходосы–Кустин–/Н-25/км8+426" на украинской территории. Ведется ремонт участка улицы Ленина, а также устройство проезд от К. Маркса до 9 Мая с обеспечением подъезда к местному водохранилищу.

Испытания качеством

Одно из ведущих подразделений, позволяющих добиться высокого качества выполняемых на объектах работ, а значит, и доверия со стороны заказчиков, – испытательно-строительная лаборатория.

– Специалисты лаборатории проводят разные испытания строительных материалов в полном соответствии с областью аккредитации, – рассказывают начальник лаборатории Нина Козак. – В течение всего периода возведения объекта они контролируют качество строительно-монтажных работ, а также выпускаемой продукции асфальтобетонного завода и производственных участков.

Лаборатория взаимодействует с другими предприятиями и организациями по проведению испытаний. Предоставляются услуги по определению продольной ровности, шероховатости асфальтобетонных покрытий, а также уплотнения земляного полотна и других методов.

К слову, сотрудничество со сторонними организациями приносит немалый дополнительный доход. Так, по результатам работы испытательно-строительной лаборатории за 2019 год выручка от услуг составила 48 328 рублей. Основная часть заработка – услуги по измерению ровности покрытия на оборудовании Laser Prof по заявкам дорожно-строительных предприятий из разных городов: Гродно, Бреста, Могилева, Минска, Гомеля.

Верные профессии

Надо отметить, претензий к качеству выполненных специалистами испытаний строительных материалов со стороны заказчиков не поступало. Все потому, что и в лаборатории, и в целом на предприятии, – ответственные кадры. Всего в штате филиала – 130 человек.

– За годы деятельности наша организация воспитала не одно поколение настоящих дорожников, профессиональные качества и бесценный опыт которых ценят в первую очередь заказчики, – отмечает директор ДСУ №32. – Мы особенно гордимся трудовыми династиями, представители которых на протяжении не одного десятка лет верны своей профессии.

Владимир Мацкевич и сам из семьи дорожников. Его отец после армии устроился работать в ДСУ №32 водителем. После окончания политехнического института занял должность мастера, а затем девять лет руководил дрогичинским филиалом.

Еще один яркий представитель трудовой династии – ведущий инженер по охране окружающей среды Юлия Кадлубай.

– В филиале ДСУ №32 много лет проработали мои родители. Папа за добросовестный труд награжден значком "Ганаровы дарожнiк Беларусi". С детства я была в курсе событий, происходящих на предприятии, так как редкий семейный вечер у нас дома обходился без обсуждения рабочих моментов, – с улыбкой вспоминает Юлия Николаевна. – И я прошла путь от дорожной рабочей до инженера. Уверена, что преданность профессии передается в семейных династиях.

Марина МАНУЙЛИК

Фото: из архива предприятия

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест дороги
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Самый большой задекларированный жителем Витебской области доход превысил Br290 тыс.
На службе у природы
Фото из архива Волонтеры БРСМ благоустроят детские площадки в Гомельской области
Преданные делу
Фото из архива День бесплатных консультаций по вопросам недвижимости проведут в Брестской области 9 июня
Ключи от счастья – в их руках
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
В Беларуси выздоровели и выписаны 23 647 пациентов с COVID-19
Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН
"Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице
Топ-новости
Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии
"Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь
Червяков о решении не закрывать предприятия во время пандемии: это спасло нашу экономику
Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров
Сийярто: партнерство невозможно строить через санкции
Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Союз юристов - авторитетная организация, с мнением которой считаются - председатель
В Минске временно изменятся маршруты общественного транспорта из-за закрытия трамвайного движения
Летний чемпионат мира по биатлону в этом году отменен
ФОТОФАКТ: Парк Победы — любимое место отдыха минчан
Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,4 тыс. проектов
Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта - Головченко
Около 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Мингорисполком за поддержкой
Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.