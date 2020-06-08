А дороги серою лентою вьются

Использование современной техники и технологий, а главное – штат квалифицированных кадров позволяют Дорожно-строительному управлению №32 ежегодно выполнять доведенные показатели, работая на объектах районного, областного и республиканского значения.

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ДСУ №32 – один из четырех филиалов ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г. Брест". Для выполнения работ предприятие имеет в Дрогичине мощную промышленную базу. Здесь сосредоточены складские помещения, гаражи, мастерские по ремонту техники, административное здание, а также полный комплект дорожно-строительной техники.

– У нас широкий спектр работ. Кроме укладки нового асфальта, занимаемся установкой барьерного ограждения, устройством земляного полотна, фрезерованием асфальтобетонного покрытия, – перечисляет директор ДСУ №32 Владимир Мацкевич. – В 2019 году завершили важные объекты как районного, так и республиканского значения. Выручка предприятия составила почти 6 млн рублей.

Так, за прошлый год выполнено благоустройство перекрестка улиц Шоссейная, Днепро-Бугская и Богдановича в Дрогичине с установкой светофора и переулка Энергетиков, улиц Березовой и Богушевича. Велись работы по объекту "Западный обход г. Бреста", в районе индивидуальной застройки микрорайона Вычулки-Ямно и жилого района №5 в Бресте, а также на участке автомобильной дороги "Р-80 Слобода- Паперня, км 11,7- км 13,3".

На счету предприятия – реконструкции участков автомобильной дороги в соседней Украине на объектах "М-21 Выступовичи–Житомир–Могилев-Подольский (через Винницу) 4,344-км 11+00", "Т-10-01 Ворзель–Забучье–Киев–Чоп, км 0,000–км 12,400".

Сегодня бригады ДСУ №32 работают на объекте "Автомобильная дорога Р-16 Тюхичи–Высокое–граница Республики Польша (Песчатка), км 20,000–км 41,000". Заняты на строительстве автодороги государственного значения "Н-25 Городище–Ровно–Староконстантинов км 146–630 до Т-18-32/Н-22/–Ходосы–Кустин–/Н-25/км8+426" на украинской территории. Ведется ремонт участка улицы Ленина, а также устройство проезд от К. Маркса до 9 Мая с обеспечением подъезда к местному водохранилищу.

Испытания качеством

Одно из ведущих подразделений, позволяющих добиться высокого качества выполняемых на объектах работ, а значит, и доверия со стороны заказчиков, – испытательно-строительная лаборатория.

– Специалисты лаборатории проводят разные испытания строительных материалов в полном соответствии с областью аккредитации, – рассказывают начальник лаборатории Нина Козак. – В течение всего периода возведения объекта они контролируют качество строительно-монтажных работ, а также выпускаемой продукции асфальтобетонного завода и производственных участков.

Лаборатория взаимодействует с другими предприятиями и организациями по проведению испытаний. Предоставляются услуги по определению продольной ровности, шероховатости асфальтобетонных покрытий, а также уплотнения земляного полотна и других методов.

К слову, сотрудничество со сторонними организациями приносит немалый дополнительный доход. Так, по результатам работы испытательно-строительной лаборатории за 2019 год выручка от услуг составила 48 328 рублей. Основная часть заработка – услуги по измерению ровности покрытия на оборудовании Laser Prof по заявкам дорожно-строительных предприятий из разных городов: Гродно, Бреста, Могилева, Минска, Гомеля.

Верные профессии

Надо отметить, претензий к качеству выполненных специалистами испытаний строительных материалов со стороны заказчиков не поступало. Все потому, что и в лаборатории, и в целом на предприятии, – ответственные кадры. Всего в штате филиала – 130 человек.

– За годы деятельности наша организация воспитала не одно поколение настоящих дорожников, профессиональные качества и бесценный опыт которых ценят в первую очередь заказчики, – отмечает директор ДСУ №32. – Мы особенно гордимся трудовыми династиями, представители которых на протяжении не одного десятка лет верны своей профессии.

Владимир Мацкевич и сам из семьи дорожников. Его отец после армии устроился работать в ДСУ №32 водителем. После окончания политехнического института занял должность мастера, а затем девять лет руководил дрогичинским филиалом.

Еще один яркий представитель трудовой династии – ведущий инженер по охране окружающей среды Юлия Кадлубай.

– В филиале ДСУ №32 много лет проработали мои родители. Папа за добросовестный труд награжден значком "Ганаровы дарожнiк Беларусi". С детства я была в курсе событий, происходящих на предприятии, так как редкий семейный вечер у нас дома обходился без обсуждения рабочих моментов, – с улыбкой вспоминает Юлия Николаевна. – И я прошла путь от дорожной рабочей до инженера. Уверена, что преданность профессии передается в семейных династиях.

Марина МАНУЙЛИК

Фото: из архива предприятия

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